Ana Rosa cree que Pedro Sánchez echará de menos ‘El programa de AR’: “Alguien le tiene que decir la verdad”

En el tramo final de TardeAR de este jueves, Kike Quintana llevó a cabo su habitual sección, Fila Zero, donde critica con ironía los contenidos del programa de su tía Ana Rosa. “¿Cómo estás? Te veo muy bien, te veo muy guapa, y muy acorde al día de hoy, ¿eh? Negro soberbio, ¿no?”, le preguntaba, dando a entender que vestía como un funeral porque Pedro Sánchez ha sido investido presidente del Gobierno. “No voy de luto”, le aclaraba la presentadora.

“Le he felicitado antes, y la que realmente iba de luto era una vicepresidenta”, decía Quintana, tras ver un vídeo de la investidura. “Yo creo que esto, después de que el Madrid gane la Champions, esto lo peor que te puede pasar”, le apuntaba Kike, y su tía le preguntaba: “¿Y a ti?”. “Aquí estamos hablando de ti”, se escudaba el colaborador, que luego entendió que lo decía por las victorias del equipo merengue y no por Pedro Sánchez.

“Con lo bien que tú estabas por la mañana, que eras la Fila Zero de Sánchez”, reflexionaba Kike, sobre lo que fue El programa Ana Rosa, y haciendo un paralelismo con su propia sección, dedicada a lanzar críticas. “Pues ahora me va a echar de menos, porque alguien le tiene que decir la verdad”, soltaba la comunicadora de Usera, a la que su sobrino daba la razón. “Con todo el cariño”, aclaraba la presentadora, que en TardeAR ha rebajado la carga política respecto a cuando presentaba las mañanas.

Kike también propuso que fichen a Irene Montero para TardeAR. “¿Por qué no la pones aquí en tertulia? Así ya tienes igualdad de hombres y mujeres, va a ser un amigue más”, proponía Kike, haciendo burla del lenguaje inclusivo. Justo después, el colaborador dejó entender que la repercusión de la comunicadora ha mermado en los últimos tiempos.

“Yo no sé si ha bajado mucho el programa o qué pasa, porque entiendo que no tenemos la repercusión antes que con (El programa de) Ana Rosa pero…”, deslizaba. Ana Rosa ahí le quiso corregir: “Tenemos más audiencia”. “Bueno, a ver yo de audiencias, no voy a hablar”, le respondía su sobrino. “Bueno, más espectadores”, matizaba Ana Rosa. Y es que, si bien El programa de Ana Rosa era líder de su franja de emisión (con un 17% de share en el último curso, y 460.000 espectadores de media), TardeAR no logra llegar al doble dígito por norma general, aunque hay más gente viéndola (635.000 firmó el pasado martes, último día en el que se emitió con su duración habitual).

