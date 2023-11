Esta es la verdadera razón por la que Ricardo Gómez dejó el papel de Carlitos Alcántara en 'Cuéntame'

Cuéntame como pasó dice adiós. La serie más longeva de la televisión española se despide hoy después de más de dos décadas en pantalla y haber recorrido la historia de varias generaciones a través de las vivencias de la familia Alcántara. Este miércoles, La 1 de TVE emitirá el séptimo episodio de su última temporada, la número 23.

Cada capítulo de la última temporada de la mítica serie de televisión ha estado dedicado a uno de sus protagonistas. En este caso, el último episodio rendirá un homenaje a Carlitos. El heredero de los Alcántara se reunirá de nuevo con su familia al completo, 13 años después de separarse de ella.

La cadena pública ofrecerá hoy una noche especial dedicada a los Alcántara que comenzará con el especial Cuéntame cómo fue, presentado por Imanol Arias y Ana Duato. Después, los espectadores podrán ver un emocionante capítulo final y, como cierre, la emisión de dos de sus episodios más emblemáticos, el primero, estrenado el 13 de septiembre de 2001, y el número 60, que ostenta el récord de audiencia de la ficción, con 7 millones de espectadores y un 51% de cuota.

El regreso del heredero de los Alcántara

Los espectadores serán testigos en el último episodio del regreso de uno de sus personajes más queridos. En Carlos, el heredero, el joven vuelve a España. Es septiembre de 2001 y el joven lleva 13 años sin ver a su familia.

En concreto, Ricardo Gómez se despidió de su mítico personaje en el capítulo 348 (último de la temporada 19), emitido el 29 de noviembre de 2018, aunque ambientado en el 11 de septiembre de 1988.

Carlos y Karina en el episodio 348. TVE

En el último episodio antes de su regreso a la serie este miércoles, Carlos está destrozado tras la marcha de Karina (Elena Rivera) a Nueva York y, tras un intenso debate interior, decide mudarse con el que ha sido el amor de su vida. "Hemos trabajado mucho en hacer que sea un final que los espectadores recuerden por muchos motivos, no solo porque es mi último capítulo", dijo Ricardo Gómez, ante la emisión de su último episodio.

Este miércoles, en el último episodio de la serie, Carlos viaja a España, junto a Karina, para reencontrarse con su abuela y con toda su familia después de muchos años sin verse. Sin embargo, el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York altera todos los planes. Todos siguen con angustia las noticias y tratan de averiguar si el heredero de los Alcántara iba en uno de los aviones estrellados.

La verdadera razón detrás de la marcha de Ricardo Gómez

Tras 17 años en la serie, en la que comenzó a trabajar con tan solo 7 años, Ricardo Gómez decidió poner punto final a una etapa profesional cargada de éxitos. Los seguidores de la serie vivieron con gran tristeza la marcha del actor. "Hay una parte del público que ha entendido que Cuéntame es una parte de mi vida, pero no mi todo", afirmó el intérprete entonces.

El actor decidió abandonar la serie por la necesidad de desarrollar su carrera profesional más allá de Carlitos Alcántara y no encasillarse en este personaje. "Hay un momento en el que me digo ¡espera! ¿La gente solo me va a ver como este personaje?", aseguró. "Mi trabajo pasa por intentar escoger muy bien mis pasos post Cuéntame para que la gente sea capaz de verme en otros papeles y en otros registros", comentó también.

[Elena Rivera y Ricardo Gómez se despiden para siempre de 'Cuéntame cómo pasó': "Ha sido un viaje inolvidable"]

Durante el proceso de maduración de esta decisión, el mensaje de su madre, también actriz, fue decisivo: "Tú siempre has creído mucho en ti, no dejes de hacerlo ahora". También el de sus amigos y compañeros de profesión: "Hubo bastante gente dentro de la industria, empezando por mis amigos, que me creyeron. Si no me llegan a creer, podría haber acabado siendo esclavo de Carlitos".

No obstante, Ricardo Gómez siempre se ha mostrado muy agradecido con el cariño que ha recibido por parte de los seguidores de la serie y no ha olvidado al personaje que todos hemos visto crecer y que marcó su infancia. El actor ha continuado desarrollando su carrera profesional en cine, televisión y teatro, pero vuelve hoy a la serie que le dio el estrellato.

Sigue los temas que te interesan