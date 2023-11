Por qué entran esta noche tres famosas a la casa de 'GH VIP': su papel será clave en la prueba semanal

Jessica Bueno o Pilar Llori. Tras la salvación de Laura Bozzo este pasado martes 28 de noviembre, las dos nominadas conocerán la decisión de la audiencia sobre su continuidad en GH VIP, durante la nueva gala del reality show que Marta Flich conducirá en Telecinco este jueves 30 de noviembre a partir de las 22:00 horas. Antes de su expulsión, las dos concursantes tratarán de resolver sus diferencias cara a cara en la Sala de la Verdad.

Eso sí, esta gala vendrá con una novedad: tres famosas entrarán a la casa para alojarse como clientas del hotel que está centrando la actividad de la nueva prueba semanal. La identidad de la primera de ellas se ha conocido este pasado 29 de noviembre en GH VIP. Última hora. Se trata nada más y nada menos que de Anabel Pantoja. La sobrina de la famosa tonadillera entrará en Guadalix de la Sierra como invitada.

"Tiene millones de seguidores en las redes sociales y su apellido es casi tan importante como su nombre", así adelantaba Lara Álvarez la identidad de la actual concursante de Desnudos por la vida. Considerada "la reina del meme", la también excolaboradora de Sálvame entrará así temporalmente en el famoso reality show. El anuncio de su identidad puede provocar un cambio en las votaciones para la expulsión, dado que, en caso de que Jessica Bueno se quede, se produciría el reencuentro entre la influencer y la modelo, quien es exesposa de su primo Kiko Rivera.

Por otro lado, los concursantes participarán en una puja especial que no dejará indiferente a nadie y podrán ver imágenes de los últimos acontecimientos de la convivencia en la casa. La prueba semanal ha dividido a los concursantes entre clientes y trabajadores. Por otro lado, esta semana en la casa se ha producido la división del llamado 'team Naranja'.

Mañana tres famosas acudirán al Hotel de GH VIP 8 y ya sabemos quién será una de ellas 😮 ¡@AnabelPantoja00!#GHVIP29N pic.twitter.com/thwO1Y7dD3 — Gran Hermano (@ghoficial) November 29, 2023

Anabel Pantoja, primera invitada revelada

Todo comenzó con las fricciones entre Laura Bozzo y Naomi Asensi. Algo que ha ido a más después de que la presentadora peruana se pusiese a favor de Jessica Bueno y no de Pillar Llori. "Ha habido muchos problemas en el team naranja con todo el posicionamiento. Siempre la defendí. Pero ha habido una serie de opiniones diversas en mí. Tuve un cara a cara con Jessica y cuando estuve mal fue la única que se sentó conmigo", expresó a la hora de posicionarse.

'GH VIP'.

"Ella me ha dicho cosas terribles, pero siento que es lo justo porque le dio vida a esta casa", agregaba. Justo después, Bozzo soltaba la bomba, al no considerar a Naomi "team Naranja", sino "team Naomi". "Para que me defiendan y me dejen con el culo al aire prefiero no tener una defensa. También prefiero que se posicione para que me vaya yo. Si me quedo en la casa no va a ser mi amiga", dijo Pilar Llori tras saber el apoyo de Bozzo a la ex de Kiko Rivera.

Bozzo se negó a posicionarse inicialmente. Fue después de que Lara Álvarez le comentase que estaba obligada a ello, cuando la conductora tuvo que ponerse en contra de Llori. "No me voy a posicionar después de los insultos que acabo de recibir", dijo, para después la influencer le tachase que se movía "por conveniencia".

