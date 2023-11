Inés Hernand: "Estamos a dos meses de que ocurra el Benidorm Fest 2024 y todavía no me han llamado"

Inés Hernand en 'No sé de qué me hablas'.

Parece que Inés Hernand no estará presente en el Benidorm Fest 2024. Al menos, esa es la conclusión a la que ha llegado la conductora e influencer. La tercera edición del renovado festival musical está cada vez más cerca y la madrileña revela que, de momento, no ha sonado el teléfono para que repita como conductora de las galas. "No me han llamado aún. Aunque, a falta de dos meses, creo que todo está ya bastante previsto y cerrado", señala.

Colaboradora de Y ahora, Sonsoles y Más Vale Sábado; Hernand vuelve a TVE copresentando de No sé de qué me hablas, el programa de entrevistas que lidera Mercedes Milá y que se estrena este jueves 30 de noviembre a las 21:50 horas. Supone un doble regreso a la Corporación, dado que tanto Milá como Hernand vuelven a la televisión pública. En el caso de la periodista catalana, son 33 años sin liderar un proyecto para TVE.

Pero la vuelta de Hernand también se celebra. Ahora bien, parece que la organización del Benidorm Fest no contará con ella. Al menos, esa es la impresión que tienen. "No me han llamado [...] Me encantaría, pero entiendo que, a dos meses de que ocurra el concurso, creo que eso ya es una cosa que tienen bastante prevista y cerrada", ha expresa en una ronda de preguntas en la que estuvo presente BLUPER.

Ahora bien, Hernand se muestra más que abierta a volver al formato y a disfrutarlo tanto delante como detrás de las cámaras. "Me da igual, porque yo he estado cuando me han llamado. Creo que he hecho un buen trabajo y si pudiese estar, pues haría lo mismo con la misma ilusión. Y si no, pues lo veré en mi casa con la misma ilusión", confiesa. Hernand ha sido el único rostro que repitió en 2023 tras debutar en 2022 en la conducción del festival.

"A veces profesionalmente, pues evidentemente, tienes espacios o ciclos que se terminan o caducan. Lo mismo, quieren rostros nuevos y ya está. También es bueno recordar que no se puede hacer lo mismo siempre. Ahora está llegando la generación Z y yo tengo 31 años. Soy consciente de que eso pasa", señala.

Hernand tiene buenas palabras para TVE y rechaza haber tenido problemas con la Corporación, a pesar de la polémica que hubo relacionada el programa que conducía en Gen Playz. "Realmente, la salida fue porque se terminaba en Gen Playz. Así que no fue un despido. A ver, todo se enturbió un poco por las declaraciones que hicimos en el especial del Orgullo", declara, señalando que fueron casualidades.

Inés Hernand y Mercedes Milá en 'No sé de qué me hablas'.

"A raíz de ahí, cuando ya dijeron que no se renovaba, pasó todo en verano, pero hubo emisiones en septiembre. Fue ahí cuando lancé el mensaje de agradecimiento por los 283 programas que hicimos, que se dice pronto. Pero, por ejemplo, he cubierto la alfombra roja de los Latin Grammy para RTVE Play. O sea, todavía no ha habido un portazo. En todo momento, yo me comporto como una señora", aclara.

Ahora bien, sí que confiesa que sus ideas han podido cerrarle puertas en proyectos o que no tengan por qué coincidir con la línea editorial de un medio público. "Otra cosa es que yo tenga una línea editorial o una serie de cuestiones que en un momento determinado puedan comprometer la imparcialidad de la cadena", señala.

Eso sí, la comunicadora defiende que no se ha sentido 'coartada' a la hora de enfrentarse a este nuevo proyecto en TVE. "Para nada, ahora mismo, creo que Mercedes [Milá] y yo estamos aquí, defendiendo un debate plural sobre ciertos temas que nos interesan a todos", agrega.

