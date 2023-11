Anabel Pantoja revela por qué nunca volvió a 'Sálvame' y el imperdonable error que no olvida

Anabel Pantoja se ha convertido en la nueva invitada de Querido hater, el pódcast que tiene Malbert en Podimo. Por supuesto, entre los muchos temas que se abordaron estuvo Sálvame. La sobrina de la famosa tonadillera fue uno de sus rostros habituales. Sin embargo, tras su marcha a Supervivientes, la influencer renegó del magacín vespertino, hasta el punto de rechazar cualquier participación en él.

Precisamente, está siendo en los pódcasts donde la participante de Desnudos por la vida está compartiendo, en retrospectiva, su paso por el famoso formato de La Fábrica de la Tele. Recientemente, compartió en Poco se habla "el infierno" que le hicieron padecer Kiko Matamoros, Kiko Hernández y Gustavo González; así como fue Rafa Mora el que más le hizo sufrir. Ahora ha sido con Malbert donde ha dado más detalles de cómo las fricciones llegaron a un punto "imperdonable".

El podcaster, en un ambiente distendido, le preguntó por los motivos que le llevaron a abandonar Sálvame. "Al final, pues seguía [en el magacín]. Pero es verdad que me ofrecieron ir a Supervivientes. Yo estaba en un momento personal de mi vida que parecía ese cactus, o sea, estaba ahí por estar. Me había separado, vivía en Canarias, pero toda mi gente estaba entre Sevilla y Madrid", comenzaba a explicar.

"Vino Óscar [Vega], que es, para mí, un gran amigo y me dijo: 'Vente'. Y me tiré... y cambió mi vida para bien y para todo. Y ahí es cuando salí de Sálvame y ya cuando regresé, decidí no volver", prosiguió. Ahí fue cuando Malbert le pregunta si Sálvame le hizo "tanto daño" como para "no volver al programa que tanto" le "ha dado". Fue ahí cuando recordó un "grave error" que cometió el formato con ella.

"Cuando regresé de Supervivientes, volví de otra manera. Sí, con mucho dinero también, claro que lo digo. Gané muchísimo, vine la última y yo tenía otras expectativas y no era otra vez ponerme a sufrir. Con lo cual, cuando volví, que no quiero tampoco que nos pongamos tristes ni nada, pero bueno", prosigue.

Fue ahí, entonces, cuando reveló cuál fue la gota que colmó el vaso con Sálvame y lo que hizo que le pusiese la cruz al formato y a todos los que trabajaban en él. "El motivo principal fue el final de mi padre, que creo que no se portaron bien y que, a día de hoy, nunca se lo perdonaré", justificó, con Malbert dándole la razón, al considerar que los padres "son intocables".

"Había una media de cuatro o cinco y después bueno, detalles feos en el final de vida de él, que creo que yo no me los merecía, aunque no hubiera estado allí. No me merecía el cubrir un diagnóstico y un cómo estás y un cómo no estás o un por qué no está ella o por qué no ha venido. El juzgarme como hija, cuando saben perfectamente que he dado todo lo que tengo y más por él", continúa.

"Entonces, pues, es como una espinita, una sensación contradictoria. Quería volver por estar con ellos, por pasarlo bien", prosigue, recordando que "nunca" se alegrara "del final de Sálvame". "También lo digo, es que verdad que [desde su cancelación] me quedo más tranquila, no puedo mentirte. Pero eso se les escapó", añadía, señalando que tanto Alberto Díaz como David Valldeperas le pidieron perdón por cómo se cubrió el fallecimiento de su progenitor. "De hecho a mí, Valde, Alberto. Todos me han pedido perdón, pero el daño está hecho", concluía.

