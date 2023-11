Ana Rosa Quintana duda de una noticia sobre la prevención del cáncer de garganta y deja clara su opinión

Ana Rosa Quintana ha hablado sobre cáncer este miércoles en TardeAR, un tema del que puede hablar en primera persona. Así, introdujo cómo en España hay cada año unos 11.000 casos de cáncer de cabeza y cuello, y que casi la mitad se producen en la laringe. Esto servía para comentar una noticia, y es que hay “un caramelo que podría ser útil en la prevención. Ni lo va a curar, ni lo va a evitar, pero puede ser útil”, matizaba la comunicadora.

Así, el programa explicó cómo la ciencia la ha descubierto que las pastillas o incluso los caramelos de lidocaína, que se usan para los problemas de garganta, “podrían frenar la aparición de esas células cancerosas”. De fondo aparecía una noticia de un digital en el que se contaba de forma más extensa este avance. Sin embargo, Ana Rosa se mostraba crítica con lo que leía. “Esto es una información que sale, y ya les digo aquí que el cáncer no lo evita nadie”, sentenciaba de forma concisa. “No lo cura, no lo previene, pero puede ser útil”, añadía, dando paso al farmacéutico Álvaro Fernández, que explicó que el estudio no dice exactamente esto.

“Han hecho un estudio en una línea celular, que han usado células del cáncer de garganta. Es una cosa como muy prematura. Es verdad que han visto que funciona que la lirocaína activa determinados receptores en los que en ese tipo de células son mucho más frecuentes”, desgranaba el invitado.

Quintana entonces tomaba la palabra. “Yo te lo digo como usuaria de cáncer, que cuando hay un estudio en una línea celular, mire, perdone, esto va a tardar 25 años, no va a llegar nunca y nos crea una expectativa...”, reflexionaba, y asegurando que está todo el día mirando las noticias que salen, y que los avances, generalmente, no se han probado en pacientes, algo en lo que Álvaro Fernández le daba la razón.

Alaska, que participaba como colaboradora, se pronunció sobre las pastillas de lidocaína con una advertencia para quienes abusan de ellas. “Para usar la voz mucho cuidado, que es pan para hoy y mucha hambre para mañana. Porque se suele recetar para gente que tiene una laringitis, que la tienes inflamada. Reduces ese dolor, pero cuando el dolor está producido por sobre usar las cuerdas vocales, lo que hace es que adormece la zona, pero la lesión que tiene se puede agravar”.

