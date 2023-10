Ana Rosa, en el Día Contra el Cáncer de Mama: “Vencer el miedo a esa palabra es el primer paso para curar”

Este 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, y por ello, muchos han sido los presentadores y colaboradores televisivos que han lucido un lazo rosa en la solapa para concienciar al respecto. En TardeAR, el magacín que presenta Ana Rosa Quintana en Telecinco, no ha sido menos, y a la mitad de su emisión la propia presentadora ha querido decir unas palabras al respecto.

“Hoy es el Día Internacional del cáncer de mama. Hay una palabra que da terror, esa palabra es cáncer. Hasta hace poco era una palabra tabú que solo se pronunciaba en privado, mientras un médico te miraba los ojos. Te llevabas esa palabra escondida en el pecho y no la pronunciabas nunca solo se utilizaban eufemismos”, relataba la comunicadora madrileña.

“Afortunadamente, la sociedad ha desterrado el miedo a pronunciarla. Hoy 19 de Octubre se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que es el más frecuente entre las mujeres. Cada año se realizan unos 35.000 diagnósticos y, afortunadamente, la mortalidad ha experimentado un gran descenso por la rápida detección y la mejora en los tratamientos”, continuaba diciendo Quintana, que conoce la enfermedad en primera persona.

[El dardo del sobrino de Ana Rosa Quintana por las audiencias de ‘TardeAR’: “Contigo no ganamos”]

“Hay decenas de mujeres que van a escuchar en una consulta cáncer de mama. Yo escuché esas mismas palabras hace dos años. Desde el principio supe que no hay palabras que deben evitarse. Tenemos de nuestro lado la ciencia, la medicina, el amor, la amistad, la esperanza, y a miles de mujeres. Así que no estáis solas, nos vamos a unir porque no queremos ni debemos estar solas. Vencer el miedo a esa palabra es el primer paso para curar”, sentenciaba, antes de dar paso a una experta en este tipo de enfermedad.

Hay que recordar que en noviembre de 2021, Ana Rosa contó a los espectadores de su programa matinal su problema de salud. “Hoy tengo que despedirme por una temporada, espero que no sea muy larga, me han detectado un carcinoma en una mama, afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y estos compañeros, que también son mi familia”, dijo entonces. Su regreso a la televisión no se produjo hasta octubre de 2022, y para propiciar su recuperación, solo trabajó de lunes a jueves, tal como le recomendaron los médicos. “Os dije que nos veríamos pronto, a mí se me ha hecho un poquito largo pero ya estoy aquí. Buenos días”, afirmó en su regreso.

Sigue los temas que te interesan