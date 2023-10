Joaquín Torres acusa a Cristina Tárrega en ‘EP’ de hacerle magia negra: “Es una hija de su madre”

Este jueves, Espejo público se ha adentrado en el tema de la santería, un negocio que crece en España y mueve hasta 30.000 millones de euros. Diego Revuelta ha realizado un reportaje al respecto en el que ha hablado con una mujer que fue estafada por un santero al que pagó hasta 31.000 euros, y el propio periodista se sometió a una limpieza espiritual.

Ya en el plató, se continuó hablando de santería y rituales mágicos, y ahí, el colaborador Joaquín Torres sorprendió a todos al contar una experiencia que él mismo vivió. Así, el arquitecto explicó que a él le había hecho “magia negra una persona muy conocida de la televisión”. No quiso decir el nombre de la persona en cuestión, a la que calificó como “una loca, loquísima”. Esa celebridad habría encargado que le metiesen en una nevera, y se enteró del trabajo por el propio santero, que le avisó a través de una amiga para que se protegiese.

Susanna Griso, presentadora del matinal de Antena 3, le preguntó más información al respecto, y ahí el que fuese colaborador de Sálvame soltó la lengua y descubrió la identidad de la persona a la que estaba señalando. “Cristina Tárrega que está como una tarada perdida, cuando dejamos de ser amigos pues empezó por ahí”, revelaba el marido de Raúl Prieto. Según su relato, el santero le metió en un congelador, y debía encender una vela.

Torres no consideró que durante la época en la que le hicieron el trabajo de magia negra le fuese peor la vida, porque “en la vida te pasan cosas” y la situación no fue muy diferente a otros momentos. Ante las impactantes declaraciones, preguntaron a Joaquín si tenía pruebas de lo que estaba afirmando. “Me avisó el santero que lo hizo. Me parece que tiene que estar muy loco…”, aseguraba. “Cuando entras en este tipo de paranoia no sabes dónde está el final”, reflexionaba, y añadía que el hecho estaba “mal Cristina y el santero también, por hacer cosas negativa para que alguien lo pase mal”.

En el pasado, Torres y Cristina Tárrega fueron amigos, pero separaron sus caminos. Joaquín no guarda buen recuerdo de ella, y cree que la historia del santero era real porque “la veo perfectamente capaz. Ella es una asidua”. “Éramos muy amigos hasta que dejamos de serlo porque es una hija de su madre. No somos amigos hasta que me hace estas cosas. Yo la defendí muchísimo porque pensaba que tenía buen fondo, pero luego vi que era una interesada y vulgar… Es mala como la quina”, terminaba diciendo sobre la presentadora de La vida sin filtros.

