Susanna Griso alucina al descubrir en ‘EP’ una web que vende fotos de sus pies: “Me da vergüenza”

El fetichismo de pies ha sido uno de los temas que han tratado esta mañana en Espejo público. El programa de Antena 3 ha contado con el relato de una persona a la que piden fotografías de sus extremidades en las redes sociales, y también ha hablado con una sexóloga al respecto. “A mí me habéis enfocado los pies y me he sentido desnudo y violado”, afirmaba en tono jocoso el colaborador Juan Soto Ivars, que lamentaba haber acudido al matinal con las zapatillas muy gastadas por lo que podría pensar su abuela. Soto llegó a afirmar, tras ser preguntado, que él vendería fotos de sus pies, y eso provocó un pequeño debate sobre “qué partes del cuerpo consideramos susceptibles de prostitución”.

Miquel Valls era el encargado de conducir el bloque dedicado a este asunto, y en el tramo final ha pedido a Susanna Griso, a Gema López, a Gloria Camila y al resto de colaboradores que le acompañase hasta la gran pantalla que tienen en el decorado. Entonces Valls mostró una web en la que se pueden buscar personas conocidas para ver fotos donde salgan sus pies, e incluso, se puede pagar un importe por descargarlas en alta calidad. Y de las mujeres presentes, la que más instantáneas tenía era Susanna Griso, con hasta 256. Algunas de sus fotos tienen más visualizaciones de las que ella jamás habría imaginado.

“¡7 millones de personas han visto esta foto! Ahora me da vergüenza”, comentaba entre risas la presentadora de Espejo público. Valls contaba que en la web en cuestión los pies de Griso están muy bien valorados, pues tienen una media de 5 estrellas sobre 5, aunque para algunos usuarios, los menos son feos.

[Susanna Griso pide perdón a José Manuel Parada por un vídeo en el que le llamaban gafe en ‘Espejo Público’]

“¿Por qué hay precio?”, preguntaba al ver una cifra en dólares. “Porque para descargarse estas fotografías a tamaño de calidad hay que pagar”, le aclaraba su compañero. “¡No me lo puedo creer”, continuaba diciendo la comunicadora catalana.

A continuación le llegó el turno a Gema López, que contó cómo “hay veces que me han pedido por las redes fotos de los pies y yo decía: una foto de mi, que no es un pie, lo que tengo es un adoquín”. La que fuese periodista de Sálvame explicó que siempre ha tenido mucho complejo con sus pies, hasta el punto de enterrarlos en la arena cuando va a la playa. “¿Estoy perdiendo dinero? ¿Enseño una foto de mi pie y gano dinero?”, bromeó al respecto. Entonces Susanna Griso quiso aclarar que ella no ve un euro de lo que gana la web por vender sus fotos. Por último, Gloria Camila también reconoció haber recibido peticiones de fotos de sus pies, aunque nunca le han ofrecido dinero porque “no he entablado la conversación ni lo he aceptado”.

