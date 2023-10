Torito se rompe en TV3 hablando de la gestación subrogada: “Me emociono, es un tema supertabú”

El presentador y colaborador televisivo Quique Jiménez, conocido popularmente como Torito, ha dado una entrevista muy sincera en el programa Collapse de TV3. Entre otros temas, habló de su faceta de padre, y cómo consiguió formar una familia tras el nacimiento de su hijo en 2016 a través de la gestación subrogada. No fue un asunto fácil de tratar para él, y no pudo evitar las lágrimas.

Así, el que fuese colaborador de Viva la vida contó cómo deseaba ser padre cuando tenía 30 años, y entonces empezó a investigar. “En España, si eres gay y quieres adoptar a un niño, porque yo empecé a hacer el proceso, eres el último de la lista”, afirmaba, en referencia a su homosexualidad. “Esto no puede ser, porque yo quiero a mi marido como cualquier otra persona”, criticaba.

Según su relato, el proceso de adopción le llevaba a esperar “3 o 4 años”, y buscando información descubrió que tenía “la opción de poder hacer la subrogación”. Por ello, viajó hasta Estados Unidos junto a su pareja Raúl Jiménez. “Allí el concepto de la subrogación es muy diferente al de otro país”, expresaba.

Sobre el proceso de subrogación, contó que la mujer que gestó su hijo le hizo “las personas más felices del mundo”. Se trata de una mujer trabajadora, y “cuando ella no puede trabajar, le pagas el sueldo. Yo te hablo de la generosidad de una persona”, argumentaba, y consciente de que la gestación subrogada es un tema que genera todo tipo de debates. “Tú no lo puedes entender, yo no lo entendía antes”, le decía a Ricard Ustrell, presentador del formato de la televisión catalana.

La emoción era palpable, y Torito acabó llorando. “Bueno, es que me emociono mucho, es que no puedo. Es un tema supertabú”, continuaba diciendo. Y defendió el sistema de gestación subrogada de Estados Unidos porque “se entiende que ayuda a otras personas”.

📢 Quique Jiménez, Torito, parla de la seva experiència amb la gestació subrogada: “Tu no ho pots entendre, jo no ho entenia abans, però a Amèrica es fan actes així perquè s’entén que t’aporten alguna cosa personal”#Col·lapseTV3 pic.twitter.com/xTV51fnWHJ — TV3.cat (@tv3cat) October 18, 2023

No todo el mundo ha conseguido tener empatía con Torito, tal como él estaba buscando, y así, en la red social X muchos han criticado que TV3 blanquee la gestación subrogada. Para Jiménez esto no es algo nuevo, pues muchas veces ha tenido que enfrentarse a comentarios en ese sentido en las redes. Uno de los casos más recordados es cuando se viralizó un vídeo en el que bromeaba con llamar a su hijo “Alta Gama, porque me ha costado como un coche de alta gama”.

