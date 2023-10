La indirecta de Torito a 'TardeAR': "No puedes hablar de Israel y de Isa Pantoja con los mismos colaboradores"

Quique Jiménez, conocido como Torito, siempre ha mostrado ser alguien sin filtros. El periodista ha hablado recientemente en una entrevista en la que ha recordado sus inicios televisivos; además de recordar otros episodios más incómodos. El actual colaborador de Zapeando ha hablado sobre las “prohibiciones” que tuvo durante su etapa en Mediaset y lanza una crítica indirecta a TardeAR.

Torito acudió esta pasada noche del 14 de octubre a Col·lapse, el programa de entrevistas que presenta Ricard Ustrell en el canal autonómico TV3. El reportero vio imágenes de sus inicios en la televisión local, mostrándose sus inicios como reportero en Vitamina N, el espacio que presentaba Jordi González en City TV, actualmente 8TV. Asimismo, el formato de TV3 mostró su salto a la televisión nacional, al abordar su etapa en TNT, el programa de late night que presentaba Jordi González en Telecinco.

Fue en ese momento cuando Ustrell le preguntó sobre las presuntas prohibiciones que tuvo cuando estuvo trabajando para Mediaset. Torito reveló que había un tema que no se aborda en la cadena, la religión, además de señalar una palabra que no estaba permitido decir. “Estaba en TV3, vino un hombre de Telecinco y nos fichó a unos cuantos. Cuando llegué allí, me dijeron: 'Aquí no se puede hablar de religión'. Claro, Vasile era un Papa en condiciones”, le revelaba.

“Y también me dijeron que no se podía decir la palabra 'rabo': 'Cada vez que lo digas, te quitan 100 euros de la nómina’”, agregaba, para después recordar que “al final del primer mes”, tuvo que “ir a contabilidad” y tuvo “que pagar”. “Yo, en directo, soy así. Tengo un montón de problemas por eso. A mí la gente me ve como una persona incontrolable y no se atreve a llevarme a un programa. ¿Por qué hace 23 años que no vengo a TV3?”, le argumentó a Ustrell.

Torito y Ricard Ustrell en 'Col·lapse'.

Fue cuando Ustrell le preguntó al menorquín si había algo que le diese “vergüenza”, a pesar de su tono desenfadado y espontáneo que tiene delante de las cámaras. Ahí fue cuando lanzó una indirecta a TardeAR. “[Lo que me avergüenza es] hablar de lo que no sé. De hecho, me da vergüenza cuando en muchos programas cualquier colaborador es capaz de hablar de todo. Me revienta. No puedes tener un programa y hablar de Israel, de Isa Pantoja y tener a los mismos colaboradores. No puede ser”, le compartió al conductor.

Una indirecta que hacía referencia a la reciente polémica que vivió el magacín presentado por Ana Rosa Quintana. El formato abordó los ataques terroristas de Hamás en Israel y cómo el país se preparaba para responder. La controversia por el hecho de que la mesa para hablar de estos temas la componían Alaska, Xavier Sardá, Vicky Martín Berrocal y Lolita Flores y no colaboradores expertos en política y relaciones internacionales.

Justo después se refirió a Makoke, con quien coincidió cuando trabajaron juntos en Viva la vida. “Yo he dicho muchas veces que no a programas, doy pocas entrevistas. Sé que lo que diga pueden ser titulares en mi contra, pero es verdad. No puedes en un programa a una Makoke y que tanto le da comentar esta mierda que esta”, razonaba, para después saludar a la ex de Kiko Matamoros. “¡Un beso, Makoke!”, expresó.

