Alaska, Javier Sardà y Lolita: los especialistas de ‘TardeAR’ para hablar del conflicto de Israel y Palestina

El programa TardeAR ha empezado este lunes con Ana Rosa Quintana hablando a cámara. Así, ha dedicado uno de sus editoriales a la guerra de Israel. “Hace 9 años comenzábamos el programa desde una Gaza que acababa de ser bombardeada. Nueve años después no hemos avanzado nada. Nuestro pésame a todas las familias de las víctimas”, decía la presentadora, que aportaba datos sobre los muertos y secuestrados, y de cómo el Gobierno de Israel ha avisado sobre un ataque a Gaza. “Ni el el pueblo israelí ni el pueblo palestino se merece esto”, aseguraba la madrileña.

Al finalizar el discurso, Ana Rosa Quintana ha dado paso a los habituales colaboradores del formato: Lolita Flores, Xavier Sardà, Vicky Martín Berrocal y Alaska, además de Jorge Luque y Beatriz Archidona, y con ellos ha hablado de la guerra, algo que ha causado mucha conversación en las redes sociales.

Sardà comentaba cómo en los años 90 hubo un acercamiento entre Israel y Palestina, con los líderes de ambos lugares en Oslo, y cómo el asesinato de Isaac Rabin en 1995 hizo que se fuese “todo por el desagüe de la historia”. Pero Ana Rosa le cortaba para hablar, en directo, con un joven de Israel que iba a acudir al evento que fue atacado por las bombas. Luego, el catalán continuó su discurso.

Mientras que Lolita se proclamaba “pacifista de toda mi vida y no sé cómo va esto de la guerra. Nunca he sido una estratega, pero por favor, ¿hay derecho que muera gente de un sitio o de otro?”, preguntaba. Alaska mencionaba el ataque como “algo que me atañe, por ser un festival de música electrónica”, y Lolita apostillaba que se trataba de “una guerra santa, una represalia a las mujeres, a los niños”.

Ana Rosa volvió a cortar la conexión para hablar con una persona que vivía en Israel y ha huido a España. Al acabar, el programa dio un giro a los temas y comenzaron a hablar cómo el lunes es el peor día de la semana porque aumentan las posibilidades de sufrir un infarto.

En las redes sociales, muchos espectadores han criticado duramente a TardeAR. Y es que no entendían que estos perfiles fueran los más adecuados para comentar los conflictos que suceden en Oriente Medio. Entre otros comentarios, se ha preguntado que por qué se criticaba a Sálvame si luego se ponen contenidos así en la misma franja horaria, y había quien preguntaba si lo que se estaba viendo atendía a una cadena blanca y familiar.

¿Y luego criticabais Sálvame?



Prefiero ver en TV a personas haciendo el mono que cadáveres, destrucción y política a todas horas.



¿Esta es la cadena seria, familiar y blanca @mediasetcom ?#TardeAR9O — Velvet Rose 👠 (@VelvetR13883371) October 9, 2023

Ana Rosa en #TardeAr9o hablando de la guerra de Israel y Palestina y tiene de tertulianos a Lolita, Vicky Martin Berrocal y Alaska jajaja es que te tienes que reír… — María de la Ο🔻 (@MDELAO) October 9, 2023

Lolita y Alaska hablando sobre el conflicto palestino, LA TV QUE ME REPRESENTA #TardeAR9O — Dolores Lipanela 🤠 (@callmepains) October 9, 2023

#TardeAR9O cuidado....qué viene Lolita comentando el conflicto de Israel — John (@SonlasnueveH) October 9, 2023

Sigue los temas que te interesan