Choque entre Carmen Lomana y Pilar Vidal en ‘EP’ por dudar del robo: “¿Me estás amenazando?”

Este domingo, Carmen Lomana sufrió un asalto a su vivienda. Según su relato, se estaba arreglando para ir al programa La Roca cuando escuchó ruido, y al salir a mirar, se encontró con dos encapuchados en su salón. Esta mañana, en una conexión en directo, ha narrado lo sucedido para el programa Espejo Público, mientras en su casa estaban “los de Securitas Direct, los cerrajeros...”.

“Había unos hombres, en la parte del salón, dando vueltas. Yo creo que acababan de reventar la cerradura, y la alarma no sé cómo la quitaron. Y decía: no es posible lo que estoy viendo. Tengo gente en casa, si lo tengo todo cerrado. Pensé: serán mis sobrinos, pero cómo van a entrar. Me pareció inconcebible. Iban con la cara tapada, y unos chándales buenos”, afirmaba la que fuese concursante de Supervivientes.

Carmen entonces habría gritado mucho, diciendo que venía la policía, pero era “un farol”. Se encerró en la cocina y llamó al 112, y “la policía inmediatamente vino, con las sirenas sonando, que era una manera de disuadirles. Yo no sabía si estaban escondidos. Cogí un palo que tenemos para la ropa, y el cuchillo más grande de la cocina”, cuenta sobre cómo se protegió. Además, añadía cómo le dijo a los ladrones que no iban a encontrar joyas, porque “en las casas no tenemos joyas, sino cuatro chuches de bisuta, con todo lo que está pasando”.

El plató conectó entonces con Lomana, y Gema López le preguntó si cree que le habían estado vigilando, y ella cree que sí, y que eso es lo que le asusta. Sin hablar, la cámara también recogía la cara de Pilar Vidal, que parecía no creerse nada de lo que Lomana estaba contando al programa. “El día anterior vi un tipo raro dando vueltas y pedí al chófer que no se vaya hasta que haya entrado”, aseguraba Carmen.

Gema dio la palabra entonces a Vidal. “Me alegro de que estés bien, de que no te haya pasado nada. Dices que tienes un trauma, pero yo te he visto desde ayer, desde el robo, entrar en todas las cadenas de televisión. Entiendo que esta noche no has dormir…”, comentaba con ironía. Carmen negaba que hubiese entrado en muchos programas, pero Pilar insistía: A las cuatro de la tarde ya lo sabía toda España…”.

Lomana aclaraba entonces que le han llamado de todas las cadenas. “Me llamaron de La Roca para decirme que me estaba esperando el coche, pero estaba llorando, es justo cuando llegó la policía. Se lo conté todo a Juan del Val y me dijo: entra”, en referencia al magacín dominical de laSexta.

Gema López echaba más leña al fuego preguntando a Pilar si pone en entredicho el relato de la que fuese concursante de MasterChef. “O bien que no te crees el suceso o bien que está encantada con el protagonismo que ha adquirido a través de él”, valoraba.

“¿Quién está encantada? ¿Te refieres a mí? A mí nunca me han entrado a robar”, intervenía Carmen. Y Pilar Vildal valoraba que era mucha casualidad que “ahora haya una oleada de robos a famosos y justo seas tú la única famosa de Madrid señalada en Madrid. Me hace dudar y quiero pensar que no es así. Es muy casual”.

La cosa se fue poniendo más tensa. “No me gusta nada lo que estás diciendo”, aclaraba Lomana, mientras Pilar seguía tirando de ironía, diciéndole que solo le había faltado hablar con el ministro del Interior. “¿También te ha llamado?”, le preguntaba, y Carmen decía que no. “¿Y te han robado algo?”, volvía a preguntar. “Que no puedo decirlo, me ha dicho la policía que no dé ninguna información. Y esto que estoy haciendo no es ningún protagonismo, es una deferencia, un cariño a mis compañeros”, se explicaba Lomana, que dio preferencia a Espejo Público y a Telemadrid.

Carmen continuó diciendo que no le parecía agradable que Pilar ponga su discurso en entredicho. “Cuando una mujer poner en entredicho a otra mujer a la que le han robado…”, se justficaba. “¡No te han robado, Carmen!”, le espetaba entonces Pilar Vidal.

“Yo he visto el tono que está tomando esto y, de verdad...”, se lamentaba la presentadora de Las joyas de la corona. “Voy a llorar. Cómo puede decir, has puesto en entredicho, que qué casualidad. ¿Piensas que es un montaje? ¿Que le dije a unos encapuchados con chándal que entraran a mi casa y rompieran la puerta? No necesito eso, Pilar. Soy una persona lo suficientemente querida y conocida para que la gente se preocupe cuando me pasa algo así, que me han llamado de todas de México, de Estados Unidos, de Dubái”, continuaba diciendo.

Los colaboradores le preguntaron más cosas sobre el suceso, como que cuántos policías se presentaron en casa. “Muchos, muchos, me parecían muchos, yo pensaba que iban a venir dos”, afirmaba. “Has tenido suerte, me robaron una vez y solo vinieron dos…”, le apostillaba Gema López. Carmen entonces contó que unos se quedaron en casa, y que otros se subieron a la azotea.

“¿Estás entrenada en defensa personal?”, quiso saber Pilar Vidal. “No, eso tú, y si sigues diciendo impertinencia a lo mejor vas a tener problemas”, le respondía Carmen.

“¿Me estás amenazando? Solo te he dicho que no soy la única espectadora que cree que lo has agrandado”, se defendía la periodista. “Cada uno puede pensar lo que quiera, pero hay que tener muy mala idea para pensar que alguien monte semejante cosa cuando, además, tenía que ir a trabajar. Estaba feliz”, insistía Lomana.

Para rebajar la tensión, quedaron en que Carmen acuda al plató de Espejo Público al día siguiente. “Encantada iré”, se comprometía, antes de finalizar la conexión.

