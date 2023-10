Ana Rosa Quintana entrevista en ‘TardeAR’ a los miembros de una relación poliamorosa: “Me desborda”

El poliamor, las relaciones sentimentales en las que hay más de dos personas, ha sido uno de los temas abordados esta tarde desde el plató de TardeAR. Y para conocer el asunto en primera persona, Ana Rosa Quintana ha entrevistado a Lili, Brayan y Angie, quienes están juntos y además están esperando un hijo.

A pesar de que es un tema que se ha abordado muchas veces en televisión, Ana Rosa y algunos colaboradores del magacín de Unicorn Content no podían evitar hacer todo tipo de chistes y comentarios inoportunos al respecto. “¿Quién está embarazada? ¿Y el papá?”, preguntaba Quintana nada más arrancar la charla, que se realizó a través de videollamada. “Menos mal que no está embarazado él”, apostillaba entonces Manuel Díaz El Cordobés. “¿Tú eres el papá? Yo pregunto porque esto me desborda”, insistía la presentadora.

La trieja se tomó con muy buenas maneras las cuestiones que le iban lanzando desde el plató. “Sois una trieja, una pareja de tres. Vivís juntos y ¿tenéis relaciones los tres juntos o de dos en dos?”, lanzaba la comunicadora de Usera, mientras los invitados le iban aclarando las dudas. Ana también preguntó si las dos mujeres mantienen relaciones entre sí, y tras confirmarle que así es, volvía a justificarse. “Tenéis que entender que me desborda un poco esto. Lo entiendo y me parece fenomenal y si sois felices, me parece maravilloso”, aseguraba, antes de dar paso a un corte publicitario.

Tras los anuncios continuó la entrevista con Lili, Brayan y Angie. “¿Os cabreáis como una pareja los tres al mismo tiempo?”, querían saber. En ese sentido, le aclararon que las discusiones suelen ser de dos en dos, y que la tercera persona es la que suele asumir un rol de pacificador. El Cordobés, por su parte, quería dirigirse al hombre de la relación, al que tildó en alguna ocasión como “un monstruo”. “Brayan, yo estoy flipando. ¿Alguna vez ha dado la casualidad de que le duela la cabeza a las dos en el mismo día? Si pasa eso es mala suerte ¿eh?”, quería saber sobre las relaciones sexuales.

La entrevista continuó sobre cómo distribuyen las tareas del hogar, o si hay celos entre ellos. “No sé, las cosas del querer”, valoraba Ana Rosa Quintana. Ahí Angie y Lili quisieron dejar claro que no son las dos mujeres de un hombre, sino que se aman los tres. También les preguntó la presentadora si tienen una casa grande, y si duermen siempre juntos. “No me puedo imaginar el día de Nochebuena, con tres suegros, tres suegras, un montón de cuñados, ¡madre del cielo!”, exclamó la conductora, que veía ventajas en la relación como pagar el alquiler entre tres. “Brayan, tiene cara de cansado. Estás reventadito ¿eh?”, bromeaban Jorge Luque y El Cordobés con el invitado. La intervención acabó con Ana Rosa deseándole lo mejor a los futuros papás.

