El dardo del sobrino de Ana Rosa Quintana por las audiencias de ‘TardeAR’: “Contigo no ganamos”

Kike Quintana ha vuelto un día más a TardeAR dispuesto a agitar el avispero. El sobrino de Ana Rosa Quintana protagoniza una sección llamada Fila Zero, donde realiza críticas con humor sobre todo lo que sucede en el plató del magacín producido por Unicorn Content. Kike le preguntó cómo se encontraba, y Ana Rosa le respondía “que bastante bien para la edad que tengo”.

“Pues oye, tengo sentimientos encontrados”, introducía el colaborador. “Porque por un lado me apetece verte, me da alegría, pero por otro lado me gusta ganar y cuando presentas no ganamos, chica”.

Ese dardo iba referido a las audiencias del pasado viernes, jornada en la que Ana Rosa Quintana no estuvo al mando del programa. La madrileña se tomó un descanso por el puente, y TardeAR estuvo en manos de Beatriz Archidona. Ese día se casó Isa Pantoja con Asraf Beno y el formato se volcó en hablar del evento; lograron el máximo histórico con el 12% de share y 948.000 espectadores, logrando así liderar por delante de Y ahora, Sonsoles.

“Entonces, claro, digo veo a la tita que la quiero...” continuaba diciendo Kike, que fue interrumpido por la directora del programa, Xelo Montesinos. “Qué está diciendo la Xelo, que mírala todo el día con los cascos y siendo valenciana es que parece que va vestida de fallera”, bromeaba Kike.

“Yo me alegro muchísimo de la audiencia del viernes”, aseguraba Ana Rosa Quintana, sin evitar reírse. “Primero, por mis compañeros que lo hacen genial. Y segundo, porque soy la productora del programa, todo queda en casa”, terminaba diciendo.

Kike continuó el repaso a TardeAR con un vídeo en el que Beatriz Archidona hablaba del “envidiómetro” de los españoles, hablando del dinero, poniendo de ejemplo de envidiar la belleza a Georgina Rodríguez y de éxito a Ana Rosa Quintana. “¿Qué te parece Beatriz Archidona?”, preguntaba Kike a su tía. “Pues que a mí me sentó muy mal. Pensé que me iba a poner por la belleza, no por el éxito”, respondía Quintana. “Primero te pone por el éxito, no puede ser más pelota. Y te pone en una foto en la que sales ‘vizcochona’, es como un homenaje a Letizia Sabater. Con un ojo miras al sofá y con le otro estás cuidando la moto. Hay que tener cuidado, que el viernes presentó ella, y ya hemos tenido muchas traidoras aquí”, terminaba Kike, antes de pasar a otro tema.

