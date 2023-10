Lara Álvarez abronca duramente a Laura Bozzo por sus "expresiones inaceptables" en 'GH VIP'

Desde la irrupción de los tres aspirantes a quedarse en la casa, no ha reinado la paz en GH VIP. Ha sido especialmente Avilés el que ha provocado un auténtico maremoto en Guadalix de la Sierra. El televisivo ha revelado información extra a los concursantes sobre las estrategias de Michael Terlizzi relacionadas con su 'coqueteo' con un Albert Infante, algo que está replicando de su experiencia en Grande Fratello.

Por supuesto, esto no sólo no ha sentado bien al exconcursante de Got Talent, sino también a su compañera Laura Bozzo, quien no pudo contenerse y estalló brutalmente contra el italiano, lanzándole duras acusaciones y amenazas verbales. "Te juro que agarro un cuchillo y le persigo por toda la casa", le dijo. "Lo voy a agarrar a este infeliz y lo voy a destruir", expresó también. Dado que fruto de la furia, la peruana no dudó en pedirle disculpas después al italiano.

Sin embargo, dado que la organización del reality show se toma muy en serio cualquier palabra (algo muy lógico dado el propio historial del programa), Lara Álvarez tuvo que llamarle seriamente la atención a la conductora. De hecho, para Bozzo ha sido una lección también sociológica, dado que ha visto que la manera de tener un pronto es distinta entre la población española y la latina.

"Quiero hablar con todos sobre lo que sucedió anoche, especialmente contigo, Laura [Bozzo]. Viviste momentos de mucha tensión, sé que estás muy enfadada con Michael y te dirigiste a él con expresiones que son absolutamente inaceptables dentro de Gran Hermano VIP. Sabemos que eres muy temperamental, Laura, y también que inmediatamente después de hablarle así, le pediste disculpas", le reprendía la presentadora.

"Pero hay expresiones que no se pueden tolerar ni en ti ni en ninguno. Este mensaje es para Laura y para todos. Ya sabéis que os están viendo muchas personas y que sois ejemplo para muchas de ellas. Así que, por favor, el respeto es la clave de la convivencia. Se puede discutir, pero nunca se pueden usar esos términos. Así que, por favor, que no se repitan más. Repito es para Laura y para todos", continuaba Álvarez.

'GH VIP'.

"La situación de los realities en España es complicada"

"Sólo aclarar que los términos en España y Latinoamérica son diferentes", respondía Bozzo. "Con esto queda zanjado el tema. Es cierto que recapacitaste. Por nosotros, queda también zanjado", concluía Álvarez.

La discusión ha provocado que Javier Fernández, el patinador olímpico, haya abandonado al grupo de Albert Infante, Laura Bozzo y Carmen Alcayde. Por otro lado, el de Mataró sigue muy molesto con la actitud del italiano, dado que ha pensado que se estaba burlando de él.

Por otro lado, Bozzo, a pesar de la reprimenda, no ocultó su enfado. "A mí no me tiene que perdonar nada, ¿sabes quién soy yo? A mí no me reprende ni el presidente de Telemundo", expresó molesta. Avilés quiso contextualizar el porqué de la llamada de atención. "La situación de los realities en España es muy complicada y en este hay que tener mucho más cuidado", le dijo.

