La irónica campaña de ‘Así es la vida’ para que Avilés sea concursante de ‘GH VIP’: “Que se quede allí”

Este domingo, por fin, Telecinco puso en marcha la elección de un nuevo concursante que sustituya a Karina, cantante que abandonó la competición de forma voluntaria. Los elegidos son Yiya (Supervivientes 2020), Naomi Asensi (Así es la vida, La isla de las tentaciones) y José Antonio Avilés (Así es la vida) son los aspirantes, y mientras el público decide cuál de ellos se queda en Guadalix de la Sierra convivirán con el resto de concursantes de pleno derecho.

Este lunes, desde el plató de Así es la vida han tratado estas incorporaciones, y han hecho una particular campaña para que el afortunado de ser concursante sea su compañero José Antonio Avilés. Y es que en las palabras de Sandra Barneda y César Muñoz se desprendía cierta ironía en la forma de pedir el voto.

Sandra comenzó explicando que ella no tenía “ni idea” de que Avilés se iba para Guadalix de la Sierra. El cordobés fue el encargado de comunicarle la noticia a través de una nota de audio, que la presentadora recibió mientras estaba en un avión. “No sé qué me que me puede decir un domingo a las diez y media de la noche”, comentaba la comunicadora.“Lo oyes a doble velocidad y te da tiempo de oírlo”, bromeaba César, dando a entender que el compañero manda audios bastante largos.

“De revolucionar el plató de Así es la vida a revolucionar la casa de Guadalix. Nuestro José Antonio Avilés es aspirante al concurso, y su presencia ya incomoda a algunas personas. Nosotros ya somos avilovers. Que se quede allí, que se quede”, ironizaba César Muñoz, transmitiendo, entre líneas, que no ansían la vuelta del cordobés al plató.

Tras ver un vídeo sobre su llegada, los colaboradores valoraban que va a dejar a Así es la vida en un buen lugar. “No se va a callar. Es que Avilés se tiene que quedar” opinaba Sandra. Para ella, algo que podría ser interesante en el programa es “el tándem Laura Bozzo y Avilés”.

Hay que recordar que, desde que Avilés se incorporase al programa, muchas veces ha chocado con Sandra Barneda, y la presentadora ha tenido que frenarle en determinadas situaciones. César Muñoz, por su parte, reconoció en una entrevista para Diez Minutos que con el cordobés tiene “una relación amor/odio, pero ya es más amor que odio (risas). Se está portando genial, se ha hecho amigo del Rey, está trayendo muchos temas… aunque él empezó a odiarme antes. Yo le caía muy mal al principio pero ya me lo he ganado. A pesar de esa coraza que se pone, tiene un corazón muy grande. Un poco diva, pero con el corazón grande (risas)”.

