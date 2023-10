La cuestionable táctica de Michael con Albert en ‘GH’ VIP’: protagonizó una historia similar en Italia

En la casa de GH VIP se han vivido ya un par de historias de amor que acabaron provocando chispas y besos delante de las cámaras, como las protagonizadas por Pilar y Luitingo por un lado y la de Susana y Zeus por otro. Sin olvidar cómo Albert Infante bebe los vientos por su compañero Michael Terlizzi, el italiano que ha tenido que pronunciarse sobre su sexualidad. “Yo lo he dicho mil veces, que soy hetero, me gustan las chicas”, le confirmó a Javier Fernández en ese sentido. Lo llamativo de esta amistad estrecha entre la estrella de Got Talent y el que fuese tentador en Temptation Island VIP es muy parecida a la que Michael protagonizó en 2019 en Grande Fratello 16 de Italia.

En aquella temporada, en la que también participaban Gianmarco Onestini y Daniele Del Moro, el novio de Oriana, Michael tuvo un acercamiento con su compañero Cristian Imparato. Cristian, que venía de ganar un concurso musical de televisión, habló por primera vez de su homosexualidad cuando estaba en la casa del Grande Fratello, el mismo formato de GH VIP. Y Michael se mostró muy cómplice con él en todo momento, dándole besos en la cara de ánimo cuando las fuerzas flaqueaban, e incluso le dio un amistoso beso en la boca en el jardín mientras bromeaban.

Eso provocó que, al igual que está sucediendo en el presente concurso de Telecinco, hubiese gente que se preguntase, dentro y fuera de la casa, si Michael es homosexual. Un colaborador del reality, Edoardo Ercole Grandi, hijo de la actriz Serena Grandi, aseguró que Gianmarco Onestini le habría dicho que recibió insinuaciones del propio Michael. El exnovio de Adara, sin embargo, terminó por negarlo todo. Algunas voces señalaron entonces que con Terlizzi se estaba intentando hacer outing, esto es, obligarle a reconocer su homosexualidad en contra de su voluntad. “Todo se ha exagerado. Quiero ser claro y no quiero dar lugar a rumores, no soy homosexual”, llegó a decir durante la convivencia.

Durante la gala del pasado jueves, el amor que siente Albert Infante por su compañero se trató en la gala que presenta Marta Flich. “El único miedo que tengo yo es que con todo lo que está pasando ahora sea diferente la amistad que tengo con Albert, solo por eso. Como he dicho muchas veces el único miedo que tengo es que él se enamore de mí y vaya a más la cosa”, explicaba el italiano.

“No puedo cambiar esto, pero la amistad y como lo quiero, él lo sabe, creo que aquí lo saben todos. La gente tiende a confundirse, a mí sinceramente no me pasa nada”, terminó por contar la estrella de los realities, que se ganó un fuerte aplauso de Infante por sus palabras.

Este domingo, José Antonio Avilés entró en la casa dispuesto a agitar el avispero, y le aseguró a Albert Infante que Michael le está utilizando. “Tú desapareces de su vida y le da un infarto pero no por ti, sino porque no tiene protagonismo dentro de la casa”, le dijo el cordobés.

