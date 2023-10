Piden expulsión disciplinaria a Luitingo en 'GH VIP' tras lanzar una amenaza: "Si no me denunciaran, te pegaba"

La octava edición de GH VIP no deja de estar en el ojo del huracán. La última polémica procedente de la casa de Guadalix de la Sierra ha venido por unos comentarios fuera de lugar de Luitingo. Todo ha surgido tras viralizarse unas imágenes del reality en las que se puede escuchar una amenaza del sevillano. "Si no me denunciaran, te pegaba", se le puede oír. Unos comentarios que ya han provocado que el público haya pedido su expulsión disciplinaria.

En el fragmento compartido en redes, las imágenes no se corresponden con el audio. Cuando es escucha esa amenaza, la cámara enfoca al patio, donde se encontraban otros concursantes. Al momento de escucharse la frase, los internautas asumían que esta iba dirigida a Pilar Llori, dado que su voz se escuchaba.

Sin embargo, tal y como revela FórmulaTV, la exparticipante de FBoy Island se encontraba en el baño, lo que significa que no era a ella a la que se dirigía y el que se escuchase su voz podría corresponder a que eran varios audios los que se oían a la vez. Sí que se aprecia que Albert Infante estaba con el cantante sevillano, dado que este le responde: "¡Qué tío! ¡Qué chulito!"

[Estrella Xtravaganza ataca duramente a 'GH VIP 8': "Son serpientes, se arrastran para llegar al plató"]

Dado que lo que se oía correspondía a diálogos de distintos lados de la casa, no puede saberse exactamente a quién estaba lanzando Luitingo esa amenaza. El mismo medio apunta a que el receptor de sus palabras sería Gustavo Guillermo. No obstante, se tratan de palabras muy serias y las quejas de los espectadores son más que lógicas.

Queda por ver cómo se pronunciará la organización de GH VIP. Dado que este jueves es noche de expulsión y nominaciones, será el momento de ver si habrá consecuencias para el exabrupto lanzado por el cantante sevillano.

Luitingo a Pilar:



“Si no me denunciaran TE PEGABA”



La familia de Pilar también van a denunciar este comentario como hicieron con el de Alex? #GHVIP11O #GHVIP100 pic.twitter.com/wQFmJR8i1P — • TodoSalseO • (@TodoSalseos) October 11, 2023

Este jueves 11 de octubre se sabrá quién abandona la casa. Los nominados son Albert Infante, Gustavo Guillermo y Pilar Llori. Laura Bozzo fue también nominada, pero la gala del debate del pasado 8 de octubre fue salvada por la audiencia. No obstante, la productora le encargó el reto de fingir que sigue nominada de cara a sus compañeros.

Sigue los temas que te interesan