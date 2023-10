Laura Bozzo, la mejor analista de 'GH VIP 8': "Es un fracaso televisivo. ¿Quién va a querer ver esta mierda?"

No hay mejor analista que Laura Bozzo. La presentadora peruana es de los pocos que se están salvando en la octava edición de Gran Hermano VIP. Precisamente, ella fue quien se atrevió a verbalizar lo que todo el mundo piensa cuando se pone el canal 24 Horas: los concursantes apenas generan contenido al pasarse las horas tumbados haciendo que el espectador se duerma del aburrimiento.

Sobre el poco (o nulo) movimiento que hay en la casa de Guadalix de la Sierra se atrevió a hablar Laura. Su crítica se coló en el directo y rápidamente se ha viralizado en redes sociales. "¿Tú crees que alguien está viendo este programa? ¿Crees que a alguien le puede interesar lo que se está haciendo aquí?", gritó.

Todo sucedió después de que a la concursante se le ocurriera crear su propio programa dentro de GH llamado Laura en Guadalix con el objetivo de dar más contenido. Con el salón como plató improvisado, y apoyada de Carmen Alcayde y Albert Infante, la estrella peruana pasó a comentar las polémicas que se han generado en la convivencia durante estos días.

Pero ni esto hizo a Laura cambiar de opinión, que rajó del formato de Zeppelin sin pelos en la lengua: "Que me voten el jueves, que me voy el jueves, pero me voy bien. No me voy siendo parte de un fracaso televisivo, porque esto es un fracaso televisivo. ¿Quién carajo va a querer ver esta mierda de programa?", aseguró.

"Eso no lo sabes tú", rebatió Jéssica Bueno, a lo que ella insistió: "¿Que no lo voy a saber? Llevo 30 años haciendo programas con el más alto rating". Lo cierto es que Laura Bozzo no está para nada confundida y el programa no está obteniendo el rendimiento que se esperaba. GH VIP está cosechando unos datos más que discretos y, por primera vez en la historia del formato, sus galas se mueven por debajo del millón de espectadores.

Lo curioso es que, sin tener conocimiento alguno de ello, la última salvada por el público de las nominaciones se haya percatado estando dentro de la casa. Porque, de donde no hay chicha... Tanto la cadena como la productora deberían escuchar a la concursante (y a la audiencia) para reconducir una edición anodina. La oportunidad la tienen, porque tienen que meter a alguien que supla a Oriana Marzoli y Karina.

Laura Bozzo quejándose de lo aburrida que está siendo la edición y diciendo que como telespectadora no vería el directo. Me representa cada día más.#GHVIP9O pic.twitter.com/CiUTvK8rQk — TOPI :) (@holasoytopi) October 9, 2023

