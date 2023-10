Estrella Xtravaganza ataca duramente a 'GH VIP 8': "Son serpientes, se arrastran para llegar al plató"

Tras el abandono de Karina y la monumental rajada de Laura Bozzo sobre la deriva del reality, la octava edición de GH VIP ha vivido otra polémica. Estrella Xtravaganza, finalista de la segunda edición de Drag Race España, ha cargado duramente contra los tertulianos de la gala de los debates que presenta Ion Aramendi. Casi un mes después de su aparición como defensora de Albert Infante, la drag queen ha lanzado varios dardos y ha señalado específicamente a Marta Peñate.

En un vídeo de TikTok de El generacional, la transformista tachó esa experiencia de "ñordo" y atacó duramente la "falsedad" de los colaboradores. "Cari, fue un ñordo. La verdad, escúchame, no he visto gente más falsa metida dentro de un plató de televisión que allí. Te lo juro, pro esta que son cruces, nena", dijo al inicio del vídeo.

"De verdad, era apagar las cámaras y había gente que se secaba las lágrimas, gente que ni te miraba a la cara. O sea, de verdad que ha sido la experiencia en tele más fuerte que he vivido hasta la fecha", agregaba, para tachar a los tertulianos de "serpientes". "Son serpientes allí. Se arrastran para llegar al plató, hijas de puta", lanzaba, para después atacar concretamente a Marta Peñate.

"No me dejaron hablar nada y la que tenía al lado, yo, de vez en cuando le hablaba y, cari, ni me volvía la cara ni me miraba la Marta [Peñate] esa. Ni me miraba a la cara la puta, te lo digo", decía antes de finalizar el vídeo, haciendo clara referencia a la canaria. Por supuesto, ésta no dudó en responderle en redes sociales, dando una versión diferente.

"Estoy flipando… hablé con ella en algún momento. Hablo con cada uno de los familiares que van, vamos, ni que yo me creyera Jennifer López. Chica, de verdad… si quieres casito, toma casito. Estoy en shock. No entiendo nada", le respondía en su cuenta de X (anteriormente Twitter). Unos comentarios que obtuvieron el apoyo de Miguel Frigenti. "Ejemplo de defensor que busca casito y ser más protagonista que su defendido", escribía como comentario.

Dada la recepción, la transformista quiso matizar sus declaraciones tirando de humor. "Estoy meada, jajaja. Es que no puedo abrir la boca, que lo suelto todo. Y encima se entera y se enfada, jajaja. Sorry, honey", escribía también en X.

Lejos de bajar la tensión, Peñate volvió a responderle. "¿Sabes lo que te pasa? Lo que pasa es que criticas porque te hubiera gustado ser la estrella. Tú no querías defender, tú querías protagonismo. Se te veía el ansia que tenías. Nos llamas serpientes cuando te hubiera encantado ser parte de todo esto. Una pena, no vales", sentenció.

