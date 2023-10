Zeus Montiel y Susana Bianca se dan su primer beso en ‘GH VIP’ y se susurran “te quiero”

La casa de GH VIP ha vivido dos abandonos en su primer mes; primero fue Oriana la que decidió irse de forma voluntaria, y más tarde, Karina decidió hacer las maletas porque no podía aguantar más por cuestiones de salud. Y parece que la salida de aquellos habitantes que no deseaban estar en la casa donde todo se ve y se oye ha provocado que Cupido entre por la ventana.

Los últimos en caer en los brazos del amor han sido Zeus Montiel y Susana Bianca. El cantante y la modelo curvy se han dado este miércoles su primer beso. Así, parece que finalmente Susana ha caído rendida ante los encantos del hijo de Sara Montiel y Pepe Tous, quien llevaba días manifestando un fuerte interés en su compañera.

Todo sucedió después de que Zeus se cortase el pelo y ella le ayudase a quitarse algunos de los pelos que se le habían quedado. Se abrazaron, él le dijo guapa, se dieron algún beso en la cara, y el cantante reconocía entonces que nunca había sentido una conexión tan fuerte como la que tiene con su compañera de concurso.

[Piden expulsión disciplinaria a Luitingo en 'GH VIP' tras lanzar una amenaza: "Si no me denunciaran, te pegaba"]

Después de decirle “te comería”, ambos se fundieron en un beso en los labios que derrochaba pasión. Incluso Susana le susurró “te quiero”, mientras Zeus confesaba tener “el corazón a mil”. “Parecemos del instituto”, bromeaban.

El domingo ya hablaron ambos de cómo crecían sus sentimientos y se gustaban más, mientras se regalaban abrazos y todo tipo de gestos cariñosos, tanto delante de sus compañeros como estando juntos en la cama. Incluso llegaron a pedirle al súper que le diese permiso para ello. Este jueves, en la gala semanal, se espera que Marta Flich les pregunte en qué punto se encuentran.

🔴 ÚLTIMA HORA: Zeus y Susana se han dado su primer beso 😱😍 ESTAMOS EN SHOCK, AMIGAS 💣💥#GHVIP10O #GHVIP11O



🔴 https://t.co/vdU6a6UQZb pic.twitter.com/fWdwa9EjMB — Gran Hermano (@ghoficial) October 11, 2023

A este romance hay que sumar el que están viviendo el cantante Luitingo y la influencer Pilar Lori. Ambos entraron con pareja al concurso, pero desde el primer día hubo una importante química entre ellos. Al igual que Zeus y Susana, también les hemos visto ya besarse ante las cámaras.

No hay que olvidar que también existe un amor no correspondido: Albert Infante suspira por su compañero Michael, pero los sentimientos son unilaterales. Para el italiano, Albert solo es un buen amigo, y mantiene su orientación sexual. “Yo lo he dicho mil veces, que soy hetero, me gustan las chicas”, le confirmó a Javier Fernández en ese sentido.

Sigue los temas que te interesan