Netflix, a la búsqueda del meme con Belén Esteban hablando inglés en el avance de ‘Sálvese quién pueda’

Durante los 14 años que Sálvame se mantuvo en antena muchos fueron los memes que generó en las redes sociales. Fotografías y vídeos de Lydia Lozano cantando (o llorando), Belén Esteban, Rosa Benito dando las gracias a alguien que no iba a decir su nombre, pero que se llamaba Mónica, y así, un largo etcétera. Ahora, Netflix quiere rescatar ese espíritu burlón y viral del formato de La Fábrica de la Tele con el reality Sálvese quien pueda, que se estrena el próximo 10 de noviembre, y del que este lunes ha ofrecido un primer adelanto.

Así, se ha podido ver a Belén Esteban, Terelu Campos, Kiko Matamoros y Víctor Sandoval en una playa de Miami, y piden a un bañista que les haga una foto en un puesto de vigilancia. La encargada de realizar la petición es Belén Esteban, que saca sus dones lingüisticos con el inglés colando alguna palabra en castellano. Si en Sálvame generó un potente meme contando del 2 al 18, aquí solicita una foto a “one, two, three, four, allí”, en referencia a sus compañeros.

Mientras suben a la torre, una fan reconoce a todos los presentes, y no duda en dirigirse a la antaño conocida como princesa del pueblo. “La receta del gazpacho, por favor”, le exclama a Belén, que se compromete a darle una botella de su sopa fría. Víctor Sándoval, por su parte, le recomienda a su compañera que no le dé la receta a la mujer, porque le vaya a plagiar el producto.

“¡Cómo te sienta el gazpacho Belén, guapa!”, continúa gritando la seguidora de la ganadora de Más que baile. Mientras bajan de la torre, Terelu Campos se queja del fuerte olor a marihuana, y Víctor le responde que él no nota nada, que para él Miami siempre había olido así. Al bajarse, Belén accede a hacerse una foto con su admiradora, que no para de piropearla. Pero la Esteban no parecía encontrarse en su mejor momento físico, y dice: “Tengo una barriga más grande que mi cabeza”.

Con estos escasos 91 segundos de la promo, Netflix demuestra que seguirá la estela del universo que se disfrutaba en el plató de Telecinco por las tardes, y han compartido el vídeo celebrando la inauguración “de la nueva temporada de memes”.

Sálvese quien pueda, que se anunció durante la emisión de la última entrega de Sálvame, cuenta también con la participación de Lydia Lozano, Chelo García-Cortés, Kiko Hernández y María Patiño, a quienes ya vimos embarcarse en el avión, pero que de momento no han aparecido en este aperitivo.

