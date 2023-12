Mediaset confirma su ruptura con La Fábrica de la Tele y les arrebata la producción de sus tres programas

El matrimonio entre Mediaset España y La Fábrica de la Tele se ha roto definitivamente. Después de la polémica cancelación de Sálvame y Deluxe el pasado junio, lo que llevó a un enfriamiento en las relaciones entre ambas empresas, el grupo presidido por Alessandro Salem ha decidido finiquitar su relación con una de sus productoras de confianza.

Según ha podido saber BLUPER, la productora ha celebrado este lunes una asamblea de trabajadores en las que se les ha confirmado que las tres producciones de La Fábrica de la Tele (Socialité, Todo es mentira y Viajando con Chester) se mantendrán el próximo año en Mediaset España, pero serán subrogadas por otras productoras.

Se confirma así lo que era un secreto a voces en el sector. Es decir, que a partir del 1 de enero no habrá ninguna producción que una a Mediaset a la productora del extinto Sálvame a pesar de que aún posee el 33% de sus acciones y que en 2021 les aportó un beneficio de 5,2 millones de euros.

Como ya publicamos, el grupo de comunicación propuso a Risto Mejide convertirse en el productor de Todo es mentira y Viajando con Chester a través de una empresa de nueva creación. Según publicó 20 minutos, el publicista estaría todavía planteándoselo.

Por otra parte, según ha revelado Algo Pasa y ha confirmado BLUPER, Socialité pasará a manos de Fénix Media, la productora de Christian Gálvez también participada por Mediaset España, a partir del próximo 1 de enero. Se desconoce si María Patiño seguirá presentando el programa a partir de entonces.

Esta no es la primera vez que Mediaset España arrebata la producción de alguno de sus programas a una productora. En 2015, el grupo decidió cambiar de manos la producción de Supervivientes, pasando de Magnolia TV a su productora de confianza, Bulldog TV. En 2024 volverá a cambiar de manos, pasando de Bulldog TV a Cuarzo Producciones.

Igualmente, a principios de 2018 arrebató la producción de El programa de Ana Rosa, Cuarto Milenio y En el punto de mira a Cuarzo Producciones para dársela a Unicorn Content, una productora de confianza de nueva creación. Tres años después, en 2022, también decidió cancelar Viva la vida para apostar por Fiesta, también con la productora de Ana Rosa Quintana.

Una guerra de diez meses

Como decimos la ruptura de Mediaset España y La Fábrica de la Tele era la crónica de una muerte anunciada después de una serie de desencuentros entre ambas empresas, la primera de ellas en junio tras la cancelación de Sálvame y Deluxe.

Entonces, el fin de ambos programas se dio a conocer a través de una filtración a la prensa, en la que se habló del “adiós a la telebasura”. Unas palabras que dolieron en la productora, sobre todo después de que el equipo se enterara en pleno directo de este final.

Ya en septiembre la cancelación de Cuentos chinos tampoco gustó en La Fábrica de la Tele. Y es que chocó mucho que Mediaset utilizase la palabra cancelación para hablar del fin de un programa cuando habitualmente se utilizan eufemismos, o directamente se avanza el estreno de un nuevo formato en el día y hora que estaba destinado a otro programa.

Hace apenas un mes, Belén Esteban visibilizó públicamente en la presentación de Sálvese quién pueda que la relación entre ambas compañías no pasaba por su mejor momento. "Si no lo digo, reviento: el único dinero que va a ganar Mediaset este año es por Netflix, no por lo que hace", dijo respondiendo a una pregunta en la que se recordaba que, efectivamente, La Fábrica de la Tele estaba participada por la compañía de Fuencarral, aunque ella dijera que ya era "independiente".

