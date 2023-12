'Socialité' pasará a estar en manos de la productora de Christian Gálvez a partir de enero de 2024

El futuro de Socialité, el programa de crónica social que presenta María Patiño los fines de semana en Telecinco en la franja del mediodía, está mucho más claro. A partir de enero, el formato de corazón pasará a estar en manos de Fénix Media Audiovisual, la productora de Christian Gálvez, Rafa Guardiola y Olga Flórez, según revela Algo pasa TV y ha confirmado BLUPER.

Todo esto ocurre después de que las relaciones entre la nueva Mediaset España y La Fábrica de la tele se rompieran por completo, si bien hay que recordar que el grupo que dirige Alessandro Salem forma parte del accionariado de la productora con una participación del 30%. De la misma forma, Fénix Media Audiovisual es una compañía que también está participada por Mediaset.

Según ha podido conocer BLUPER, la compañía de Óscar Cornejo y Adrián Madrid no tenía ningún conocimiento oficial de qué productora se iba a hacer cargo de Socialité, y se ha enterado de la noticia hace apenas unos minutos antes de la hora de publicación de esta noticia.

[Mediaset confirma el nuevo proyecto de Christian Gálvez tras el final del concurso 25 palabras]

El contrato de La Fábrica de la tele y Mediaset con Socialité finalizaba el próximo 31 de diciembre, al igual que Todo es mentira y Viajando con Chester, las otras dos producciones que mantenía la factoría de Sálvame. Pues bien, la compañía ha celebrado este lunes una asamblea de trabajadores en la que se les ha confirmado que estos dos programas continuarán emitiéndose el próximo año en Mediaset España, pero serán subrogadas por otras productoras.

Así, la continuidad de María Patiño en Telecinco pende de un hilo. Será decisión de la cadena volver a confíar en ella para que siga al frente del programa o si decide apostar por un nuevo rostro para coger el timón Socialité. El formato, por cierto, competirá a partir de enero con un renovado Corazón, con el tádem formado por Anne Igartiburu y Jordi González. La presentadora desveló hace unas semanas que su contrato con La Fábrica de la Tele también acababa a finales de año.

"No hay nada concreto, soy de La Fábrica de la Tele hasta diciembre. Me encanta el directo y no sé si lo voy a poder seguir haciendo o no. Puede pasar cualquier cosa y quiero afrontarlo", decía en Lecturas la periodista, que hace un mes estrenó Sálvese quién pueda en Netflix. Confirmó también que ha recibido numerosas propuestas de trabajo lejos de Fuencarral. "Desde hace poco ha empezado a sonar el teléfono".

Sigue los temas que te interesan