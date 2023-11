El momento más incómodo de la llegada de 'Sálvame' a Netflix: así metió Belén Esteban en apuros a sus jefes

Belén Esteban protagonizó un incómodo momento durante la presentación de Sálvese quien pueda, el reality que Netflix estrenará este viernes con los colaboradores de Sálvame. La nueva 'chica Netflix' metió en apuros a sus jefes de La Fábrica de la Tele, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, cuando en un momento dado aseguró que la productora "ya es independiente".

De esta forma, la de Paracuellos dio a entender que la productora ya caminaba sola y que el Mediaset ya no tenía nada que ver. Sin embargo, según ha podido saber BLUPER la declaración que hizo la Esteban no se ajusta a la realidad (al menos por ahora) porque Mediaset España continúa teniendo un tercio del accionariado de La Fábrica de la Tele.

Lo que es cierto es que las relaciones entre ambas compañías no atraviesan por su mejor momento, tal y como se viene contando en los últimos días en los medios de comunicación. Debido a esto, la afirmación de Belén Esteban en la rueda de prensa generó máxima confusión entre los periodistas asistentes.

[La anécdota del Cola Cao de Terelu que no se ve en 'Sálvese quién pueda' que define al docurreality]

Como decimos, es una realidad que la vinculación entre La Fábrica de la Tele y el grupo que ahora dirige Alessandro Salem se empezó a torcer con la cancelación de Sálvame y con la forma con la que se decidió comunicar, mediante una filtración a la prensa y donde se hablaba de "adiós a la telebasura".

Tampoco ayudó a que Mediaset cancelara los Cuentos Chinos de Jorge Javier Vázquez después de tan sólo diez emisiones por "no haber obtenido los resultados esperados", según versaba el escueto comunicado que mandó el grupo a los periodistas. Además, en La Fábrica de la Tele también están molestos con el grupo después de que no les compara un programa de divulgación científica que presentaron para prime time, para el que se puso el nombre de Carlota Corredera sobre la mesa.

Presentación de 'Sálvese quien pueda'.

En vista de que todo apunta a que las relaciones están totalmente rotas, está por ver cómo la factoría de Sálvame busca liberarse de ese 30% del accionariado que tiene Mediaset. Ahora mismo, la productora que dirigen Óscar Cornejo y Adrián Madrid tienen en parrilla Socialité y Todo es mentira, dos programas que, por cierto, no aparecieron en la promo que hizo Telecinco para presumir de las audiencias de octubre.

Más allá de esta intervención, Belén Esteban puso la puntilla a Mediaset explicando que hará caja a costa de su nuevo programa en la plataforma de streaming. "Si no lo digo, reviento: el único dinero que va a ganar Mediaset este año es por Netflix, no por lo que hace", dijo respondiendo a una pregunta en la que se recordaba que, efectivamente, La Fábrica de la Tele estaba participada por la compañía de Fuencarral.

La Esteban tampoco se cortó a la hora de hablar del código ético que impuso los jefes que sustituyeron a Paolo Vasile. "Es tan fácil trabajar sin que te den una lista de personas de las que no puedes hablar...", aseguró llegando a cantar "libertad, libertad, sin ira libertad". Y los dardos no acabaron ahí: "Hemos estado 14 años con Sálvame dando la vida. Hemos ganado dinero, pero más han ganado los otros... Yo estoy muy orgullosa de lo que hemos hecho", expresó Belén dando a entender que Sálvese quien pueda sólo es el principio: "Esto no acaba con la primera temporada".

Sigue los temas que te interesan