Mediaset no renueva ‘Focus’: Adiós a otro formato de La Fábrica de la Tele tras ‘Sálvame’ y ‘Deluxe’

Mediaset sigue diciendo adiós a formatos producidos por La Fábrica de la Tele, la que durante años fue una productora que no paraba de ofrecer nuevos programas. Al fin de sus dos máximos estandartes, Sálvame y Viernes Deluxe, se suma ahora Focus, el programa de reportajes de actualidad. Y es que no será renovado por una nueva etapa.

Focus se estrenó el pasado 6 de marzo, y logró cierto ruido en su primera emisión gracias a un especial dedicado al grupo musical Flos Mariae, que logró captar la atención de los espectadores. Sin embargo, poco a poco se fue desinflando, y, de hecho, el pasado lunes firmó un escaso 3,9% de cuota de pantalla con 387.000 espectadores. Fue una noche complicada, pues competía con el regreso de El Grand Prix del Verano, que se convirtió en todo un éxito por encima de los 2,5 millones de seguidores.

No han sido pocos los esfuerzos de La Fábrica de la Tele por intentar que Focus fuese del interés de los espectadores. De hecho, a finales de abril, al reportaje principal le sumaron una tertulia posterior, con Ana Francisco como conductora, pero no resultó suficiente. De esta manera, Focus ofrecerá el próximo 31 de julio su última entrega.

Durante el pasado mes de mayo ya quedaba claro que Focus no contaba con muchas esperanzas para su renovación. La Fábrica de la Tele comenzó un expediente de regulación de empleo que implicaba el despido masivo de trabajadores de Sálvame, Viernes Deluxe y también Focus. En junio se habló de una renovación de este último espacio de Cuatro, pero finalmente no ha habido suerte y no continuará en el próximo curso televisivo.

De esta manera, Todo es mentira se queda y Socialité se quedan como los últimos grandes programas de La Fábrica de la Tele que continúan en la actualidad en la parrilla de Mediaset. En el pasado, esta productora fue la responsable de espacios como los mencionados Sálvame y Viernes Deluxe, Hable con ellas, Rocío. Contar la verdad para seguir viva, Mad in Spain, Viajando con Chester, Cámbiame o Cazamariposas, entre otros.

Hay que destacar que, cuando se anunció Sálvame, Mediaset expresó su compromiso de hacer nuevos formatos con La Fábrica de la Tele, y en junio de avanzó la creación de un nuevo programa llamado La Cúpula, del que no se han conocido más datos.

