Sonada ausencia de María Patiño en 'Socialité': causa baja tras la ruptura de La Fábrica de la tele y Mediaset

María Patiño ha causado baja en Socialité este miércoles, festivo nacional al celebrarse el Día de la Constitución. La presentadora titular del programa de crónica social de Telecinco ha tenido que ser sustituida por Javier de Hoyos.

La ausencia de la periodista ha sido muy llamativa, al producirse el día después de hacerse oficial el divorcio entre La Fábrica de la Tele y Mediaset. A partir de enero, los tres programas que aún mantiene la factoría de Sálvame (Socialité, Todo es mentira y Viajando con Chéster) pasarán a ser subrogados por otras productoras.

Su baja, de hecho, ha sido repentina, pues tal y como confirmó ella misma en el día de ayer, estaba previsto que presentara el programa como de costumbre. "Mi mérito, saber que una vez más no me equivoco. Mi mérito, no depender del poder para seguir dando por saco. Mañana nos vemos en Socialité", escribía en X (Twitter).

Mi mérito, saber que una vez más no me equivoco. Mi mérito, no depender del poder para seguir dando por saco. Mañana nos vemos en @socialitet5 — Maria patiño (@maria_patino) December 5, 2023

Pero esto no fue lo único que escribió en redes. También, durante la jornada de este martes, salían los nombres de María Verdoy y César Muñoz como posibles sustitutos de María Patiño, que quedará libre en enero tras finalizar su contrato con la compañía de Adrián Madrid y Óscar Cornejo el 31 de diciembre.

El hecho de enterarse por la prensa, como ya ocurrió con la cancelación de Sálvame, no ha hecho demasiada gracia a Patiño, que no se ha cortado en lanzar varios mensajes en redes sociales sobre su futuro. "Estoy convencida que alguien de Mediaset me informará de lo que se publica respecto a Socialité. Tiempo al tiempo", escribía.

Estoy convencida que alguien de @mediasetcom me informará de lo q se publica respecto a @socialitet5 . Tiempo al tiempo..😜 — Maria patiño (@maria_patino) December 5, 2023

No lo dudes. Yo estoy solo donde se me valora y lo mejor está por llegar https://t.co/uKDE0un13L — Maria patiño (@maria_patino) December 6, 2023

La protagonista del reality de Netflix Sálvese quién pueda, además, contestaba así a los ánimos de un seguidor: "No lo dudes. Yo estoy sólo donde se me valora y lo mejor está por llegar". Lo cierto es que la baja de Patiño se debe a un motivo que no tiene nada que ver con los últimos acontecimientos.

"Estamos en directo, le mando un beso especial a María Patiño porque tiene un herpes en el labio que no os voy a enseñar la foto que me acaba de mandar porque me mata ahora mismo", ha dicho Javier de Hoyos confiando en que su compañera esté recuperada para el programa del viernes, día de la Inmaculada Concepción.

Sigue los temas que te interesan