'Desnudos por la vida' y otros formatos de televisión que apostaron por la desnudez como mejor aliado

Telecinco estrenó hace ya tres semanas la que es una de sus grandes y últimas apuestas del año, Desnudos por la vida. Un programa que tiene en la desnudez y el cuerpo humano, se supone, su mejor aliado. Y pese a que el estreno no fue demasiado halagüeño con 860.000 espectadores y un 10% de share, las próximas semanas serán decisivas para comprobar si el formato tiene margen para crecer o, de lo contrario, se confirma como el que enésimo tropiezo de Mediaset España en 2023.

Presentado por Jesús Vázquez y con el reclamo de Anabel Pantoja como una de las famosas participantes en esta primera edición, el formato producido por Secuoya Studios desnuda a 12 famosos, tanto físicamente como mentalmente, para protagonizar un espectáculo al estilo Full Monty con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de la prevención del cáncer.

Eso sí, antes de enfrentarse al espectáculo final, los participantes entrenan y ensayan realizando diversas actividades para superar los diferentes miedos y complejos físicos, contando además historias personales. A la sobrina de Isabel Pantoja le acompañan Samanta Villar, Jenny Llada, Pablo Carbonell, Nicolás Coronado, Ramón Freixa, Bosco Flach, Soraya Arnelas, Damián Quintero, Laura Matamoros, Marisa Jara y Cristóbal Soria.

[Marta Flich presentará 'Naked Attraction', el atrevido formato que pasará de Discovery+ a HBO Max]

Adaptación del británico Who Bares Wins, Desnudos por la vida tira de un aspecto, la desnudez, como su elemento más innovador. Sin embargo, éste no es la primera vez que se asoma por la pequeña pantalla, no en nuestro país y mucho menos en una amplia amalgama de formatos internacionales que, de momento, no se han adaptado en ninguna cadena patria.

Repasamos algunos de los formatos más populares en la industria, o que al menos sí se han emitido en España y con la desnudez como gran protagonista. Aunque eso sí, no siempre siendo un reclamo seguro ante la audiencia.

Adán y Eva

Emitido en Cuatro entre 2014 y 2015 a lo largo de dos temporadas, este dating show presentado por Mónica Martínez supuso un aire fresco a la programación televisiva. Producido por Eyeworks España y como adaptación del formato holandés Adán zoekt Eva, hombres y mujeres aislados en una zona de playa en Croacia convivían con potenciales parejas con la condición de mantenerse íntegramente desnudos todo el tiempo.

El programa fue un gran éxito en su primera temporada con una media de 2.5M de espectadores y un 13,8% de share. Sin embargo, la caída de audiencia en la segunda tanda de programas, hasta el 7,7% y 1,3M hizo que Mediaset no lo renovara. Hoy, dichas audiencias serían todo un logro para la cadena.

Naked attraction

Guardado en un cajón debido a la fusión entre Discovery+ y HBO Max y a la espera del lanzamiento de Max en la primavera de 2024, este programa presentado por Marta Flich es una versión del emitido por la británica Channel 4.

En él, los pretendientes aguardan ocultos en cabinas individuales y sus cuerpos y rostros se van desvelando gradualmente a lo largo de las sucesivas fases del programa. En cada ronda hay una eliminación hasta que quedan únicamente dos candidatos, momento en el que la persona soltera también se desnuda antes de realizar su elección final.

Dating Naked

Dating Naked.

También en EE.UU. se ha experimentado con los programas donde la desnudez ha sido el factor más llamativo para atraer al espectador. Dating Naked ha sido emitido por canal VH1 y en él, los concursantes tienen citas para valorar si sí o si no hay feeling entre ambos sin más acompañamiento que el cuerpo humano.

Buying Naked

Buying Naked.

Original sin duda, en Buying Naked los concursantes son agentes inmobiliarios, pero con un nicho de mercado un tanto peculiar. Sus clientes son potenciales compradores que viven en una amplia comunidad nudista de Florida.

Naked Vegas

Naked Vegas.

Emitido por el canal SyFy, el objetivo de este formato era mostrar la realidad de los amantes del naturismo con una audiencia poco acostumbrada a ver desnudos por televisión y más en una televisión como la estadounidense.

Naked Vegas narraba el día a día de la propietaria de un negocio de pintura corporal en la ciudad del pecado pintando cuerpos como lienzos en blanco.

De Samanta Villar a Mónica Naranjo

Lo cierto es que la televisión en España no está acostumbrada a programas de televisión con sus participantes desnudos. Éstos han sido relegados a series y películas de forma puntual y por exigencias del guion, pero no como programas basados o con la desnudez como reclamo.

En 2010, Samanta Villar en su programa 21 días se desnudó en el Valle de las Sensaciones en la Alpujarra granadina en un programa dedicado al misticismo y al naturismo. También Mónica Naranjo, donde en 2019 en su efímero Mónica y el sexo llegó a entrevistar a algún invitado completamente desnuda. O en 2022, donde en los últimos coletazos de la desaparecida 8 TV, Frank Blanco en su programa El circ creó una sección, Strip Dates, donde emparejaba a diferentes invitados ocultados tras un biombo y completamente desnudos dispuestos a conocer a su pareja ideal.

Sigue los temas que te interesan