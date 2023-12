Conmoción total en Argentina por la muerte de un asistente de 'MasterChef Celebrity' a los 24 años

La muerte de Ian D' Ángelo ha sobrecogido a la televisión argentina. Se trataba de uno de los asistentes del programa MasterChef Celebrity y, con 24 años, era uno de los más jóvenes del equipo. El cocinero llevaba desaparecido varios días, hasta que una amiga lo encontró desvanecido en la cama de su domicilio en la localidad de Caseros, muy cerca de Buenos Aires.

Todos los esfuerzos por reanimarlo fracasaron pues, según fuentes policiales, D' Ángelo había fallecido dos días antes a causa de un infarto. "Cree en vos, haz lo que te gusta, lo que te apasione, que aflojar no sea tu opción ni tampoco la opción de los que te rodean", fue la última publicación que hizo en su cuenta personal de Instagram, hace apenas una semana.

Su deseo era convertirse en el mejor en los fogones. "Hoy corresponde seguir creciendo y aprendiendo. Los resultados vienen solos, el éxito no es necesario, pero la gloria sí y la gloria es la voluntad que vos le pongas a tu proyecto para ser feliz", terminaba su post, que no ha dejado de llenarse de comentarios de seguidores lamentando su repentino fallecimiento.

Ian D' Ángelo se hizo muy popular en Argentina después de participar con 21 años en la quinta edición de El gran premio de la cocina, un talent culinario similar a MasterChef emitido en el canal El Trece y presentado por Carina Zampini. Allí, el cocinero realizó un buen papel quedando en sexta posición. Eso sí, el argentino se ganó el cariño y el respeto tanto de los espectadores como del jurado.

Los medios locales, además, recogen las declaraciones que hizo una compañera del joven cocinero. Ambos trabajaban en el restaurante La Villa Resto, en el barrio de Villa Devoto. Aún conmocionada por la trágica noticia, reconoció haberse percatado de ver a D' Ángelo "medio ido" en los últimos días, aunque no le dio mayor importancia y lo achacó al cansancio.

"Yo estoy destrozada. No puedo más. No pude ni dormir anoche. Él era una persona demasiado buena, no se merecía esto. Él era luz pura, era una persona que no tenía maldad en su interior. Tantas lacras que hay en el mundo que deberían morirse y no él. No tendría que haber pasado por esto. Tengo el alma destrozada", aseguró Natacha Santil Ramírez a TN Show.

