El desafortunado mote con el que el sobrino de Ana Rosa se burló de Sonsoles Ónega desde 'TardeAR'

Kike Quintana ha vuelto a liarla en TardeAR, el programa que presenta Ana Rosa Quintana en la franja vespertina de Telecinco. Y no lo decimos por regalarle unas bragas a su tía -que también- a cuentas de un reportaje que emitió el formato de Unicorn el pasado viernes en el que se hablaba sobre un comercio de ropa interior usada.

El sobrino de la presentadora demostró nuevamente en su sección, Fila Zero, no cortarse delante de las cámaras y decir lo que piensa sin ningún tipo de filtro. Lo cierto es que este martes traspasó los límites utilizando un desafortunado mote para dirigirse a Sonsoles Ónega.

Lo hizo para recordar a los espectadores de Telecinco la presencia de Antonio Hidalgo en su mordaz sección. "El jueves 14, o sea, el jueves de la semana que viene, voy a tener aquí a Antonio Hidalgo en Fila Zero. Lo digo ya con tiempo para que vayan haciéndose a la idea en el puente y no me cambien de canal", empezó diciendo.

"Que la enanita planetaria ya se sabe que siempre dice lo mismo, quédense con nosotros que lo vamos a pasar muy bien", dijo Kike Quintana ante la risa de Ana Rosa, que no sabía muy bien donde meterse después de lo que acababa de soltar su sobrino en directo.

Como es lógico, muchos espectadores se han echado encima de Kike en redes sociales después de utilizar el físico de la presentadora de Antena 3 para mofarse de ella. Más allá del feo adjetivo que utilizó el también guionista del programa de Unicorn, Kike lo acopló con el Premio Planeta que Sonsoles ganó, no exento de polémica, gracias a la novela Las hijas de la criada.

📹El sobrino de Ana Rosa Quintana se burla de Sonsoles Ónega llamándola "enanita planetaria" pic.twitter.com/4JKSUObFYB — Tweets de tele (@teletuits) December 6, 2023

Sonsoles Ónega es la principal competidora que tiene Ana Rosa en las tardes. Salvo en contadas ocasiones, su magacín en la cadena de Atresmedia domina sin problemas en la franja. Por el momento, TardeAR lucha por arrebatarle el liderazgo.

De hecho, el programa de Telecinco comenzó esta semana con récord de audiencia con un 11,3% (el mismo dato que hizo en su estreno). Además, superó por primera vez en la temporada el millón de espectadores (1.016.000). Eso sí, no fue suficiente para superar a Sonsoles (12,6% de cuota y 1.145.000), que marcó su segundo mejor dato del curso.

