Pedro Piqueras, detrás de cámaras: "Es un hombre cercano, cariñoso y que canta boleros maravillosamente"

En el mundo de la televisión, algunos rostros se convierten en sinónimos de credibilidad y confianza para el público. Uno de esos nombres destacados es el de Pedro Piqueras (68 años), un hombre cuya trayectoria va más allá de la pantalla y que ha dejado una huella imborrable en el ámbitoperiodístico. El presentador de Informativos Telecinco es conocido por ser el rostro serio y comprometido de este espacio desde hace más de 17 años y que ha estado presente en los hogares españoles.

Ahora, después de casi medio siglo inmerso en la profesión, el albaceteño le dice adiós a la televisión este 21 de diciembre y se despide así de sus espectadores, siendo su último día conduciendo el programa. Detrás de la imagen del rostro serio y la voz pausada, se encuentra un hombre de familia, felizmente en pareja con Esther Barriga, un hijo que le admira, Curro (38), y un apasionado por la cultura, la actualidad y la música. Todos conocen cómo es profesionalmente, sin embargo, hay mucho más detrás del teleprompter.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con algunas figuras clave que le han acompañado durante su gloriosa trayectoria y han querido rendirle homenaje, como Ana Rosa Quintana (67), Lydia Lozano (63), Emma García (50) y Christian Gálvez (43), además de otros periodistas que han trabajado con él mano a mano.

Ana Rosa Quintana

"Conozco a Piqueras de toda la vida. Como profesional no voy a contar lo que todo el mundo ya sabe, que es un maravilloso y magnífico profesional, pero fundamentalmente es un gran compañero. Creo que no hay nadie en todo Telecinco que te pueda decir nada malo de él, ni que un día se le olvidara saludar", subraya a este periódico. Una opinión que los propios redactores del espacio confirman a este medio, asegurando que "no tienen ni una sola mala palabra dirigida hacia él".

La presentadora de Tardear también ha desvelado a este diario la faceta más personal de Piqueras. "Es cariñoso, es cercano, si te puede hacer un favor lo hace, y además, canta fenomenal, yo le he visto cantar boleros maravillosamente y es un hombre muy inteligente, por eso ahora que está en prenitud quiere disfrutar de todo, y yo le aplaudo", sentencia.

Algo que también comparte otro redactor de Informativos. "Es un hombre muy cercano. Su despacho está en mitad de la redacción y conoce a todos. En la cadena ha habido mucha tranquilidad estos años porque estaba él al frente. Es un tipo serio y muy profesional. Se le quiere mucho", apuntan a EL ESPAÑOL.

Después de anunciar su despedida, el periodista dijo "unas palabras" a sus compañeros y "se emocionó mucho", tanto que se le "entrecortaba la voz", revelan a JALEOS. "En ese discurso presentó a Carlos Franganillo (43) como su sucesor y desveló que el contrato se firmó en su casa. Piensa que es su digno sustituto", avanzan.

Según cuentan a este diario, el pasado 19 de diciembre, Piqueras fue uno de los personajes que estuvo presente en la copa de Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (51) y todos "le saludaban con mucha efusividad", subrayan.

Lydia Lozano

Por otro lado, Lydia, quien fue a la misma facultad que Pedro y ambos han compartido innumerables historias tanto personales como profesionales, apuntala a este periódico que él es "de las mejores personas que he conocido no sólo en el mundo periodístico, sino también en el mundo entero".

"Me encantaba verle por los pasillos de la redacción con el pelo despeinado. Además, él siempre llegaba por las mañanas, súper pronto, cantando, era la amabilidad en persona", dice entre risas la madrileña. "Profesionalmente todos sabemos cómo es, y él ha aguantado mucho. Me acuerdo cuando le dábamos paso en Sálvame. Hubo una vez que no entraba y no entraba, y yo gritaba '¡Pedro, Pedro!'. Luego me habló y me dijo que tuvo que pincharse el dedo para no reírse mientras estaba en directo por cómo me puse", manifiesta a este medio.

Sobre su personalidad, sostiene que es "muy buen amigo y muy buen confidente, y también muy impulsivo". Por eso mismo, Lozano cree que, "aunque Pedro se haya preparado lo que va a decir en su último día, si tiene que decir algo lo hará, y puede que incluso se le salte alguna lágrima".

Después de que anunciara su jubilación, Lydia le envió un mensaje que aún no ha sido respondido porque "seguramente tenía el teléfono hasta arriba". "Seguro que ahora lo va a disfrutar mucho y aprovechará para estar con su familia, para viajar, irse a Budapest, que le encanta, y también a La Palma, y ahora podrá hacerlo todas las veces que quiera. Le deseo la mejor jubilación posible", concluye a este medio.

Emma García

Otros compañeros de profesión como la presentadora de Fiesta también ha querido hacerle su homenaje a través de este periódico. "Le conocí cuando estaba presentando A Tu lado, le daba paso en Informativos y en más de una ocasión tuvimos que controlar los ataques de risa por esas situaciones surrealistas que se dan en los directos. Pocas veces hemos visto a Pedro así", bromea Emma.

La periodista de Ordizia (País Vasco), ratifica que él es "un compañero cercano, conversador y muy atento" y que charló con él durante "la fiesta de Mediaset" para darle la enhorabuena por estas décadas de gloria.

"Tenía muchas ganas de darle un abrazo y decirle el lujo que ha supuesto tener a un compañero con su profesionalidad, trayectoria y pasión por su trabajo". Ahora, ha llegado el momento del fin de "una maravillosa etapa de rigor, libertad y cercanía al espectador que continuará con su sustituto. Estoy segura de que Pedro Piqueras seguirá cerca de Mediaset de una manera u otra", garantiza a EL ESPAÑOL.

Christian Gálvez

El que fuera presentador de Pasapalabra, y que está a punto de convertirse en padre, también ha querido elsalzar la figura del veterano periodista. Gálvez conoció a Pedro hace ya muchos años, "allá por 2001 o 2002". Él solía pasearse por los estudios "para ver qué hacían los jovencitos". Por aquel entonces, él era uno de ellos. "Recuerdo que quería conocer a la gente y nos saludamos muy cariñosamente", narra a este medio.

Después de aquello perdieron el contacto, pero se volvieron a encontrar años después en Mediaset. Respalda que fuera de cámaras es un "compañero sincero, comprometido, muy generoso y confiado" y que "no le importa abrirse en complicidad, contarte sus problemas, pedirte opinión y consejo, al igual que nosotros hacemos con él", prosigue.

Durante mucho tiempo, Christian se ha encargado de darle pie a Pedro para que comenzaran los Informativos, y el de Móstoles destaca entre risas que, "cuando tenía que subir a renovar mi contrato de larga duración con Mediaset, posiblemente Pedro era de mis grandes valedores".

Al final, esa "dupla televisiva maravillosa de Chris y Pedro" ha sido un "regalo que nos da la vida y que aprevechamos porque al final, ni los concursos ni los programas nos pertenecen, pertenecen a las cadenas".

Él también ha podido conversar con Piqueras tras conocerse la noticia de su jublicación, y lo último que le ha dicho ha sido: "Tenemos que comer juntos, con compañeros y solos, celebrarlo y brindar por todo esto, por ti y por todo lo bueno que ha sucedido y todo lo bueno que tienes por delante".

Este es otro de esos tantos momentos históricos de la televisión con los que uno "echa la vista atrás y dice 'es que no me lo imagino'", observa Gálvez. "No imagino poner la televisión y no ver a Pedro, su voz, su imagen, su forma de hablar, su forma de transmitir. Será un vacío que llenar", completa.

