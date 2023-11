Pedro Piqueras, en la intimidad: sus prolíficas inversiones, su vida familiar y sus grandes pasiones

Este lunes, 20 de noviembre, la vida de Pedro Piqueras (68 años) ha cambiado para siempre. La cadena Mediaset España ha hecho oficial su retirada de la televisión y su adiós de los Informativos de Telecinco. Piqueras ha asegurado que se ha tratado de una decisión meditada.

El director de Informativos Telecinco dará el relevo a Carlos Franganillo (43) tras anunciar que se retirará de la pequeña pantalla "por decisión propia a finales de año, tal y como él mismo acordó con la compañía hace meses", según un comunicado de Mediaset.

De esta manera, Piqueras, uno de los periodistas más reconocidos y queridos de nuestro país, "pondrá fin a su brillante carrera profesional tras pasar los últimos 17 años en Mediaset España, donde deja una exitosa trayectoria al frente de su informativo, un recuerdo inolvidable y una huella indeleble", se añade desde Mediaset.

Pedro Piqueras recogiendo un premio de periodismo, en septiembre de 2022. Gtres

Lo cierto es que, en los últimos meses, su nombre ha estado en boca de todos por su futuro laboral. Tras la noticia de la cancelación de Sálvame, se apuntaba a un posible despido de uno de los presentadores de informativos insignia de la cadena, algo que se desmintió entonces por los responsables de la misma.

Aún así, por edad, el camino a la jubilación de Pedro Piqueras estaba cercano y ya se ha hecho oficial. Tras más de cuatro décadas de carrera profesional, este albaceteño sigue siendo un apasionado de la comunicación. Tanto, que incluso se lanzó a las redes sociales, donde ya tiene 16.400 seguidores.

Aterrizó en Instagram en noviembre de 2022 y, desde entonces, muestra algunas parcelas de su vida privada. Algo novedoso, pues siempre ha sido muy reservado.

Admite que se ha pasado toda la vida trabajando y que le hubiera gustado divertirse un poco más y no perderse algunas cosas personales. Aún así, se siente satisfecho con su vida, construida sobre una base muy sólida en el terreno sentimental, financiero y también a nivel de aficiones. Piqueras no se aburrirá en su jubilación. Estos son los aspectos más privados de su perfil personal.

Pedro Piqueras en la celebración de unos premios, en 2018. Gtres

1. Su empresa y sus propiedades

Pedro María Piqueras Gómez ha sido uno de los presentadores mejor pagados de la televisión; no en vano ha sido director de informativos de Mediaset. Ha sabido invertir bien su caché y cuenta con un amplio parque inmobiliario. Es titular de una sociedad limitada desde 1993 dedicada al alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia, según consta en el registro. Se entiende que a través de esta empresa, que tiene un activo total de 593.837 euros a fecha 2021, gestiona todas sus propiedades, que no son pocas.

Su última adquisición ha sido un pequeño apartamento en Vitoria, ubicado en el centro histórico, de 35 metros cuadrados aproximadamente que alquila por un precio de 1.200 euros al menos; un poco superior a otros de la misma zona. Unos meses antes compraba un inmueble en la zona de Pintor Rosales de Madrid, donde ya había invertido antes. Allí posee un enorme pisazo de 225 metros cuadrados y siete habitaciones, cuyo precio podría rondar los dos millones de euros. A estos hay que sumarle un inmueble de 120 metros cuadrados en la zona, otro cercano al Santiago Bernabéu y una vivienda en su Albacete natal, además del chalé en el que reside, en Las Rozas.

Algunos de los rincones de este último los ha mostrado en su perfil de Instagram. La estancia donde pasa muchas horas es su espacioso despacho, con una gran mesa llena de papeles y paredes repletas de estanterías con libros, fotos y trofeos.

Recientemente publicaba una imagen del mismo y decía: "Escribiendo sobre inteligencia artificial y fake news en mi despacho. Era por la mañana y ahí me tenéis, con bolígrafo, sobre un folio y bajo la luz del flexo. ¿Se puede ser más antiguo? Es difícil cambiar a estas alturas". En otra de las habitaciones tiene un piano, pues la música es una sus grandes pasiones.

Distintas estancias de la casa del periodista. Redes sociales

2. Su vida familiar y sus aficiones

En esta vivienda, construida por el arquitecto Otto Médem y decorada en un estilo minimalista, vive con su actual pareja, Esther Barriga, licenciada en Farmacia y Veterinaria. Siempre hermético en lo que a su vida sentimental se refiere, Piqueras dio algunas pinceladas el pasado mes de marzo en el programa de Jesús Calleja (58), donde confesó: "Estuve casado y ahora tengo otro tipo de relación no matrimonial. Establezco a veces un muro, que yo creo que es por proteger a las personas que están conmigo".

De su matrimonio poco se sabe, sólo que fruto de él nació su hijo, Curro Piqueras, que se dedica a la publicidad. En el citado programa contó que, debido a su profesión, se había perdido muchos momentos familiares: "A mi hijo no lo he criado... Tengo un hijo maravilloso. Los días que he tenido, los he vivido intensamente con él. Incluso cuando me separé tenía la posibilidad de verlo todos los días. En aquel momento trabajaba por la mañana y lo recogía del colegio".

Piqueras, de vacaciones con Raphael y su familia en 2018. Gtres

Luego añadía: "Es muy buen creativo y una persona muy discreta. Es un chico estupendo, qué voy a decir yo". Además de la familia, sigue conservando sus amigos de siempre en Albacete y también cuenta con personajes famosos entre sus íntimos, como el cantante Raphael (80) y su esposa, Natalia Figueroa (83).

El periodista reflexionaba así sobre la jubilación hace un tiempo: "Cada vez que lo pienso me da un poco de pereza hacerlo, la verdad, porque yo tengo la fortuna de trabajar en algo que me gusta. Me tendrían que echar para que me jubilara". Ese momento ha llegado.

