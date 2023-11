Primeras palabras de Shakira tras su pacto con la Fiscalía: "Una loba como yo siempre escoge a la familia"

La defensa legal de Shakira (46 años) ha llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para cerrar el proceso penal por el que, acusada de seis delitos fiscales presuntamente cometidos entre 2012 y 2014 -y que ascenderían a 14,5 millones de euros-, se enfrentaba a una pena de prisión de 8 años y 2 meses y a una multa de 23,8 millones.

El juicio ha arrancado este lunes, 20 de noviembre, en Barcelona. En principio, estaba previsto que se alargase hasta mediados del próximo mes de diciembre.

Así lo ha explicado la propia cantante en el comunicado que ha difundido su agencia de comunicación justo después de que la colombiana llegase al Palacio Superior de Justicia de Barcelona.

La cantante Shakira, sonriente y segura, a su llegada a los juzgados, este lunes, 22.

"Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganador. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión", ha explicado.

Además, ha asegurado que llegados a este punto tenía "dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante".

"He llegado a la conclusión de que no es triunfo ganar si el precio es que te roben tantos años de tu vida", ha reconocido, revelando que si ha decidido pactar con la Fiscalía es porque "mis hijos me lo han pedido".

"Tengo que escoger mis batallas y la más importante para mí ahora es hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena y enfocarme en lo que es realmente importante: verlos crecer y pasar tiempo con ellos, sin someterlos a la angustia de ver a su madre en un juicio penal con el desgaste que supone", ha concluido, confesando que lo único que desea en estos momentos es pasar página y que Milan y Sasha "me vean feliz por fin y mirar juntos hacia el porvenir".

Un acuerdo de conformidad por el que Shakira se ha declarado culpable del fraude de 14,5 millones de euros y por el que pagará una multa de 7.329.990 millones de euros -a parte de las cuotas que ya devolvió-, y asume una pena de tres años de cárcel que no cumplirá a cambio de pagar otros 432.000 euros.

A pesar de que la artista no ha hecho declaraciones ni a su llegada a los juzgados ni a su salida una vez confirmado el pacto con la Fiscalía, Shakira sí ha roto su silencio con unas significativas palabras en sus redes sociales: "Una loba como yo siempre escoge a la familia", ha dejado claro.

Y acompañando esta frase, con la que se reafirma en que si ha reconocido su culpabilidad es por la felicidad de sus hijos Milan y Sasha, Shakira ha compartido la emotiva dedicatoria que hizo a los pequeños tras ganar el Latin Grammy a la Canción del año por su Session 53 junto a Bizarrap (25) en la gala celebrada en Sevilla el pasado jueves.

"Este premio se lo quiero dedicar a mis hijos porque les he prometido que voy a ser feliz. Les he prometido que van a tener una mamá que va a reír con toda su risa porque se lo merecen. Desde ya estoy pensando en lo que está por venir. Las canciones que voy a escribir, las giras que estoy por hacer, en el público con el que voy a compartir, con ustedes... Como dice un amigo, en el pasado ya no hay nada, sólo recuerda el futuro", expresaba muy emocionada.

Un discurso que muchos pensaron que incluía un dardo a Gerard Piqué (36), pero que ahora cobra un nuevo significado. Todavía no lo sabíamos, pero Shakira ya tenía claro durante los Grammy que iba a pactar con la Fiscalía por sus hijos.

