Shakira pacta una multa millonaria y admite el fraude fiscal para evitar ir a la cárcel

La defensa de Shakira (46 años) ha llegado a un acuerdo de conformidad que pone fin al proceso penal por 2012-2014 en materia tributaria en España. El equipo legal, consciente del desgaste y el tiempo que este proceso supone para la cantante, ha alcanzado un acuerdo económico con la acusación con el fin de poner punto final al proceso.

Este lunes, 20 de noviembre, la artista ha aceptado el pago de una multa millonaria a cambio de una rebaja de condena que evitará su entrada en prisión, tras admitir ante la Audiencia de Barcelona que defraudó 14,5 millones a Hacienda entre los años 2012 y 2014.

Ante la sección sexta de la Audiencia de Barcelona, la artista colombiana ha ratificado el acuerdo que su defensa ha alcanzado a última hora con la Fiscalía, que le pedía ocho años y dos meses de cárcel, y con las acusaciones particulares ejercidas por la Agencia Tributaria y la Generalitat.

Como estaba previsto, Shakira ha llegado pocos minutos antes de las 10:00 al Palacio de Justicia en medio de una fuerte expectación mediática, con cerca de un centenar de personas frente al edificio, la mayoría periodistas, pero también curiosos y algunos fans.

Shakira ahora siente la necesidad de priorizar su carrera y su estabilidad y la de sus hijos tras todos los esfuerzos por defender su inocencia, el proceso penal y la presión de la Agencia Tributaria durante estos cinco años

"Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganador. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión. Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante. He llegado a la conclusión de que no es triunfo ganar si el precio es que te roben tantos años de tu vida. Admiro enormemente a aquellos ciudadanos españoles, como Xabi Alonso, Sito Pons y tantos otros, que han luchado hasta el final invirtiendo años de sus vidas en esto, pero para mí, hoy, ganar es recuperar mi tiempo. ¿De qué me sirve ganar un procedimiento al final si hay que luchar 10 o 15 años y perderlo todo por el camino?", ha expresado la colombiana a través de su equipo de comunicación.

"Mis hijos me lo han pedido. Tengo que escoger mis batallas y la más importante para mí ahora es hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena y enfocarme en lo que es realmente importante: verlos crecer y pasar tiempo con ellos, sin someterlos a la angustia de ver a su madre en un juicio penal con el desgaste que supone. Ellos mismos me lo han pedido, y por ellos he tomado esta decisión. Han vivido tiempos muy duros y quiero que me vean feliz por fin y mirar juntos hacia el porvenir".

"Siento que este sistema en España necesita revisarse por el bien de los ciudadanos. Y por mi parte seguiré siendo una aliada para que esto ocurra. Hay mucha gente que no dispone de recursos para pagar una buena defensa o incluso llegar a un pacto y han visto sus vidas desgastarse frente a sus ojos por discrepancias con Hacienda que podrían haberse resuelto en un ámbito fuera del penal".

