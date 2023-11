Shakira abre la puerta a un acuerdo con la Fiscalía para evitar las 12 sesiones del juicio por fraude fiscal

A menos de 24 horas del inicio del juicio por fraude fiscal, todavía son muchas las dudas que surgen sobre cómo actuará Shakira (46 años) y su defensa. En Barcelona ya está todo preparado para que comience el proceso judicial.

117 testigos tendrán que dar su testimonio en alguna de las 12 sesiones que están previstas para este juicio. La primera de esta docena de citas será mañana, lunes 20 de noviembre, y se alargará, previsiblemente, hasta el 14 de diciembre.

Sin embargo, en las últimas horas se ha dado a conocer la intención de la artista de sellar un pacto con las acusaciones para evitar el inicio de este proceso legal. Por eso, este domingo es un día clave tanto para la artista colombiana como para la acusación.

[Shakira, de los Latin Grammy en Sevilla a los juzgados de Barcelona: las claves de su nueva cita con la justicia]

Shakira. GTRES

Aunque se podría haber llegado a una solución antes, la enorme repercusión mediática que va a tener el juicio (están acreditados más de 200 periodistas de diferentes medios de comunicación) habría acelerado las negociaciones entre las partes. Aunque no es la primera vez que se sientan a negociar, las anteriores sin éxito.

La Fiscalía acusa a Shakira de defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014 al no haber pagado los impuestos correspondientes. Por ello, se enfrenta a una pena de ocho años, además de una multa de más de 23 millones de euros correspondientes a seis delitos contra Hacienda.

Al aceptar el acuerdo, la intérprete colombiana reconocería los hechos y tendría que pagar la multa, lo que supondría una rebaja de la petición de pena de prisión a menos de dos años. Al no tener otros antecedentes, Shakira no tendrá que cumplir la pena, que será sustituida, como le ocurrió a Leo Messi (36), por otra multa.

Con este acuerdo, se evitarían las 12 sesiones y los 117 testigos que están convocados. Entre ellos hay trabajadores de centros de estética, peluquerías, bares, hoteles y restaurantes que atendieron a Shakira durante su estancia en Barcelona. Al grupo se suman el conductor personal de la cantante, dos ginecólogos, sus profesores de zumba y fitness y su estilista. En el juicio también comparecerán aquellos que fueron vecinos de Shakira en Cataluña, porteros y trabajadores de mantenimiento.

Shakira. GTRES

La disputa de Shakira con Hacienda comenzó hace cinco años, cuando fue acusada de defraudar 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014. Aunque siempre ha sostenido que en aquellos años era residente fiscal de Bahamas, lo cierto es que de acuerdo con las leyes españolas la cantante debía tributar, ya que pasó más tiempo en España que en la isla del Caribe. Cabe recordar que en nuestro país se considera a un ciudadano residente fiscal si vive en el territorio 183 días o más.

Este no es el único frente judicial que tiene abierto la cantante por presunta evasión de impuestos: un juzgado de Esplugues de Llobregat (Barcelona) la investiga desde el pasado de mes de julio a raíz de otra querella de la Fiscalía que la acusa de defraudar más de seis millones en el IRPF y el impuesto de patrimonio de 2018, utilizando para ello un entramado societario con sede en paraísos fiscales.

[La gran noche de Shakira en los Latin Grammy: premiada por su canción contra Piqué y arropada por sus hijos]

Sus primeras horas en Barcelona

La artista colombiana aterrizó en Barcelona el pasado viernes por la noche junto a sus hijos y su hermano. Desde entonces, no se ha vuelto a saber de Shakira que ha preferido quedarse encerrada en casa y no mostrarse públicamente. Según explica Europa Press, la intérprete de TQG, ha recibido la visita de varias personas a las que no se ha podido identificar ya que han entrado directamente al garaje.

Sigue los temas que te interesan