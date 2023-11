La gran noche de Shakira en los Latin Grammy: premiada por su canción contra Piqué y arropada por sus hijos

Shakira (46 años) era una de las artistas más esperadas de la gala de los Latin Grammy 2023. No solo por ser la más nominada, junto a Karol G (32) y Camilo (29). También porque suponía su regreso a España después de unos meses convulsos, marcados por sus constantes dardos a Gerard Piqué (36) y su mudanza a Miami. Aunque ya había pisado suelo español tras su marcha a Estados Unidos, ha sido esta su gran aparición en un magno evento. No ha defraudado y ha regresado por todo lo alto, arropada por sus dos hijos fruto de su relación con el exfutbolista, Milan (10) y Sasha (8).

Aunque Shakira ha posado en solitario en la alfombra roja, una vez comenzada la gala ha estado en primera fila junto a sus dos pequeños, quienes se han convertido en los protagonistas involuntarios de los Latin Grammy.

Milan y Sasha se han emocionado al escuchar el nombre de su madre, como ganadora del premio 'Mejor canción pop' por la BZRP Mussic session Vol 53 con Bizarrap, el exitoso tema que le sirvió a la colombiana de catarsis tras la ruptura y con el que enviaba duros dardos a Gerard Piqué y a su actual pareja, Clara Chía.

Los hijos de Shakira, muy orgullosos de su madre, tras conocerse que ganaba el premio 'Mejor canción pop'. RTVE

Tras conocerse que era ella la galardonada, Milan y Sasha se han intercambiado un tierno abrazo con Shakira, que inmediatamente después ha subido al escenario del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES) junto al argentino para recoger el premio. Sin duda, uno de los momentos más significativos de la noche.

En su discurso, la colombiana ha rendido homenaje a sus compañeros, a quienes ha calificado como "grandes talentos". Tampoco se ha olvidado de su público latino y ha tenido un emotivo gesto con sus seguidores de España, donde residió durante más de 10 de años. "Quisiera también compartir este premio con mi público latino, aquí en España, en Colombia, Estados Unidos, en Latinoamérica... Mi público latino que me ha llevado a cumbres altísimas, a esos lugares a los que soñé desde que era una niña, y a quien le debo todo", ha expresado.

Shakira interpretando 'Acróstico' en los Latin Grammy 2023. RTVE

"Y también quiero compartirlo con mi público español que han estado ahí, acompañándome en las buenas y en las malas, en los momentos difíciles y duros que también he pasado en esta tierra que tanto he querido... Ni un solo día han dejado de darme cariño, apoyo... Así que eso jamás se me olvidará, esto es para ustedes", ha añadido Shakira ante la atenta mirada de sus hijos y recordando, entre líneas, que fue en España donde vivió una de sus situaciones más dolorosas: la ruptura con Gerard Piqué.

Minutos más tarde Shakira ha vuelto al escenario, pero para interpretar uno de sus grandes temas del año, Acróstico, por el que aspira ganar el premio a 'Canción del año'. Ataviada con un vestido dorado con una virgen en el pecho y con el piano de fondo, la colombiana ha interpretado la letra de un sencillo en el que también han estado implicados Milan y Sasha, nuevamente protagonistas de la gala.

Aunque no han subido al escenario, los hijos de Shakira y Gerard Piqué han aparecido en formato vídeo, interpretando parte de la letra de Acróstico. Tras la actuación de su madre, Milan y Sasha han vuelto a ser el foco de las cámaras y se han mostrado visiblemente emocionados con su discreta participación en una gala histórica, por celebrarse por primera vez fuera de Estados Unidos y en Sevilla. En los Latin Grammy 2023 ha vuelto a confirmarse que, a día de hoy, son ellos el gran apoyo de la artista colombiana.

