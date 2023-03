Pedro Piqueras, el presentador que 'esconde' su vida privada: dos mujeres clave y un único hijo

Pedro Piqueras (67 años) es uno de los periodistas más conocidos de la pequeña pantalla, pues lleva tres décadas transmitiendo la información diaria en los informativos televisivos. Su andadura comenzó en el año 1993 de la mano de Antena 3, cadena en la que permaneció durante más de una década. Pese al gran éxito que tenía, en 2004 decidió probar suerte en otro sector y dio el salto a las ondas junto a Radio Nacional de España.

La experiencia, sin embargo, no duró mucho y tan solo dos años después volvía al lugar donde se sentía más cómodo, frente a las cámaras. El manchego fichó por Telecinco en enero de 2006, donde desde entonces ocupa el cargo de director de informativos y presentador del telediario nocturno.

Gracias a este puesto ha pasado a ser un rostro muy conocido y querido para muchas personas, que en cada cena le 'invitan' a pasar a sus hogares, dejando que les cuente las novedades de la jornada con su voz pausada y grave. Piqueras ha sabido ganarse el cariño y la confianza del público, algo que no todos consiguen y que contrasta con el hecho de que apenas se conocen datos de su vida privada, la cual intenta mantener 'escondida'.

Pedro Piqueras y Jesús Calleja en el programa 'Planeta Calleja'. Cuatro

Así se lo ha hecho saber Jesús Calleja (57) en el último programa de Planeta Calleja, que ha tenido como protagonista al periodista. "Nadie sabe nada de ti. No sé si estás casado, si tienes hijos...", le preguntó el aventurero, intentando conocer más sobre la faceta más desconocida de Pedro, que no dudó en responderle: "No es que no quiera que nadie sepa nada, intento proteger a las personas que están conmigo. Todos los que llevamos en esto mucho tiempo hemos establecido ese tipo de muro".

"Yo estuve casado y ahora tengo otro tipo de relación no matrimonial", señaló el de Telecinco, sin querer entrar en más detalles, añadiendo que tiene un hijo, al que calificó como "maravilloso", y sobre el que confesó que no había "criado" por sus complicados horarios de trabajo.

Pedro Piqueras y Esther Barriga durante unas vacaciones en 2018. Gtres

Y aunque fue un gran paso, pues abrió un poco la ventana a su lado más íntimo, el de Albacete procuró no extenderse en el tema, dejando en el aire el gran misterio de quiénes son esas dos mujeres que han sido clave en su vida y quién es su único hijo.

Su expareja se llama Ana, una persona totalmente anónima de la que no se conocen más datos, tan solo que se separaron hace años y es la madre de su único hijo, Curro. El joven, tal y como desvela a través de su perfil de LinkedIn, se dedica a la publicidad y reside actualmente en Londres, donde desde hace cuatro años trabaja como executive creator en una agencia.

Tras su ruptura con la madre de su hijo, a Pedro Piqueras tan solo se le ha conocido una nueva relación, con Esther Barriga. Licenciada en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid y en Veterinaria por la Universidad Alfonso X El Sabio, en su perfil de LinkedIn comparte que actualmente trabaja en una empresa farmacéutica con sede en Madrid.

Al contrario que el presentador, ella no tiene presencia en las redes sociales y son muy pocas las veces en las que se la ha podido ver en público con Pedro Piqueras.

Esther Barriga y Pedro Piqueras junto a Raphael, Natalia Figueroa y Jacobo Martos durante unas vacaciones en Ibiza en agosto de 2018. Gtres

Una de las últimas fue en el verano de 2018, cuando la pareja disfrutó de unas vacaciones en Mallorca junto al cantante Raphael (79), su mujer, Natalia Figueroa (83), y su hijo Jacobo Martos (49). Una jornada de playa muy normal en la que Pedro y Esther derrocharon complicidad y naturalidad.

