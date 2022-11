Raphael, en 'El Hormiguero': "Me sé todas mis canciones, pero cuando se me olvida la letra, me la invento"

El Hormiguero ha cerrado su semana con la visita de uno de los artistas más importantes de nuestro país, Raphael. El cantante acudía al programa de Pablo Motos para presentar su nuevo disco titulado Victoria, que estará disponible a partir del próximo 18 de noviembre.

Entrando en un coche al plató, como miembro del club platino del programa, Raphael agradecía la acogida en el estudio al ver al público en pie. Para recordar sus diez visitas al programa, El Hormiguero ha recordado su paso por el formato con un divertido vídeo con los mejores momentos de Raphael junto a Pablo Motos.

En cuanto a su nuevo trabajo musical, el invitado anunciaba que había estado compuesto "en su totalidad" por el cantante Pablo López. "Fui a su casa y le dije: 'Quiero que me hagas un álbum entero'. Se llama Victoria porque son las victorias que he tenido durante mi vida, a todo lo que me he ido enfrentando, desde mis padres, mis hijos... Para mí cada cosa es un logro".

El presentador aprovechaba para anunciar que Raphael ha compuesto un total de 84 discos a lo largo de toda su carrera. "Es imposible que seas capaz de acordarte de la letra de todas las canciones", le preguntaba Pablo Motos entre risas.

"Claro que me acuerdo de todas, pero si no me acuerdo, me las invento sobre la marcha. Sabes más o menos de lo que estás hablando, pues solo tienes que meter algunas palabras parecidas. Pero si te da la risa... ¡Ahí es cuando se nota!", bromeaba el invitado.

Además, otro dato que ha arrojado Raphael es que ha llegado a "grabar un disco entero en un solo día", concretamente, el artista se ha animado a confesar que fue uno de los más "sonados"; El Tamborilero.

El cantante, recién llegado de su gira por Estados Unidos, también ha recordado alguna de sus anécdotas más sorprendentes con algunos de sus fanes. "Me han tirado varias cosas. El otro día, en Dallas, una mujer llevaba un ramo de flores en una mano y en la otra un móvil, y me tiró el móvil", recordaba entre risas. "Pero esta no ha sido la única vez. Hace años en Barcelona, una señora que cortaba flores me quiso lanzar las flores y fueron con el cuchillo de cortarlas detrás".

💬 @RAPHAELartista: “He llegado a grabar uno de los discos más sonados, en un día” #RaphaelEH pic.twitter.com/LVTH0nAzYq — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 17, 2022

