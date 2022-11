Mariló Montero, a la delegada del Gobierno contra violencia de género: "Inventa cosas tremendas"

Todo es mentira se ha hecho eco de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Para arrojar luz sobre el texto legislativo, Mariló Montero conectaba en directo con Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género.

Pero la conexión ha estado cargada de momentos de tensión entre la presentadora y su invitada, además de la intervención con Fernando Portillo, juez Decano de Melilla. La presentadora planteaba que varios agresores sexuales han visto reducidas sus penas por la 'Ley de solo sí es sí'.

La invitaba no cesaba en argumentar las dudas de Mariló sobre la ley. "Usted está acusando a los jueces de una especie de prevaricación", espetaba la presentadora, algo que hacía explotar a Rosell: "Por favor, le pido que no ponga palabras en mi boca que no he dicho, no he pronunciado la palabra prevaricación".

La tensión no paraba de crecer, sobre todo con la intervención de Fernando Portillo que se posicionaba en contra de las declaraciones de la delegada. "No hay argumentos de peso, solo entra la descalificación y el insulto a la judicatura", apuntaba el juez. "No ponga palabras en mi boca, porque yo no he dicho ni descalificaciones e insultos. Faltar a la verdad no es propio de ningún compañero", respondía.

"Esto no es un programa del corazón, usted no puede interrumpirme cada vez que le apetece", apuntaba el juez ante los intentos de Rosell de tomar la palabra. En ese momento, Mariló Montero decidía intervenir: "No, no, no, no. Señora Rosell, vamos a ver, es que inventa unas cosas tremendas. Eso sí que es verdad y no miento. Yo no estoy insultando, yo he cogido palabras textuales de la ministra Irene Montero", apuntando que Unidas Podemos habrían dicho que el "sistema judicial español es machista".

"No, no, yo solo he dicho que no se pongan palabras en mi boca que no he dicho, como ha hecho antes con la palabra 'prevaricación', que la han escuchado todos los espectadores", respondía la delegada. La charla, lejos de rebajarse en el tono, estuvo cargada de cortes y pullas hasta el final de la conexión.

