Mariló Montero se gana un aluvión de críticas por su trato a una cirujana en 'Todo es mentira'

Mariló Montero ha recibido un aluvión de críticas este lunes 14 de noviembre por su forma de dirigirse a una de las entrevistadas de Todo es mentira. En concreto, el programa contó con el testimonio de Ángela Hernández, cirujana y secretaria general del sindicato de médicos AMYTS, para hablar del caos sanitario en la Comunidad de Madrid y de la multitudinaria manifestación de este domingo en la capital.

La experta habló sobre lo que considera la "ingeniería" que diseñó Esperanza Aguirre desde la presidencia de la Comunidad para manipular las listas de espera. La exmandataria se encontraba en el plató y comenzó a debatir con la entrevistada, que había entrado por videollamada, pero la presentadora no dudó en interrumpir constantemente a Hernández para discrepar de sus argumentos.

Tras la queja de la sanitaria por la interrupción de Mariló, esta le llamó la atención por pedir educadamente que no se la cortara mientras trataba de explicarse. "Insisto, Ángela. Esto es una conversación. Nos podemos respetar las escuchas, pero también, para que no se vayan perdiendo detalles, me gustaría participar en tu conversación", expresaba la conductora.

"Cuando nos ponemos en debates incómodos, nos ponemos antipáticos y empezamos a llamarnos de Doña y luego 'no me interrumpas que no me has dejado hablar'... Vamos a pasar de eso, que es muy antiguo", proseguía. "Queremos saber qué os pasa y tener credibilidad desde el sindicato. Que los sindicatos también generáis muchas dudas porque tenéis un discurso muy agresivo y unidireccional", acusó directamente.

A continuación, la sustituta de Marta Flich invitaba a la experta a explicar dónde están los médicos que faltan en los centros rurales. "Es como si tuvieras que presentar dos programas a la vez, Mariló. Es imposible", intentó aclarar Hernández.

Pese al detallado relato de la sanitaria, Montero restó importancia a sus argumentos. "Los demás también hemos tenido tensiones laborales. El personal sanitario es sagrado en España y creo que se siente bastante querido", expresó. Y le dio un consejo a la representante sindical: "Bajad el tono todos, porque esta crispación agota y nos queda mucho hasta las elecciones municipales".

"Sentaos, id a la Reunión con Escudero, negociad con quien tengáis que negociad, te lo ruego porque está en vuestras manos", zanjó la presentadora. "No hay nada que queramos más que eso. Ninguna crispación, simplemente explicar las cosas", respondió la cirujana.

La actitud de Mariló Montero ha sido criticada en redes sociales por varios espectadores, entre ellos muchos sanitarios que han calificado su entrevista como "indecente" o "impresentable", entre otros adjetivos.

"Bajad el tono" dice la Mariló. Es que te tienes que descojonar. — Kaerás conmigo 🇵🇹 (@K0D3N_2) November 15, 2022

vergüenza de presentadora, Mariló, empatía cero ante la situación que vivimos, tertuliana chabacana en vez de presentadora, los directivos de la cadena deberían plantearse darle un contrato nuevo LIMPIANDO el suelo por donde pisamos los sanitarios, Aprende de Risto!#SanidadPubl — alba justicia (@Albarjusticia) November 15, 2022

Mariló, no sé cómo llegaste a ser periodista pero desde luego dejas tu gremio a la altura del betún de los zapatos cada vez que abres esa boquita. Bochornosa, chabacana, vergonzosa, irrespetuosa, desagradable sin empata ninguna, a la entrevista de ayer con Amyts — BEATRIZ (@beamere2) November 15, 2022

Mariló, los sanitarios no crispamos a la ciudadanía, la ciudadanía está crispada por sus recortes sanitarios y a los profesionales nos maltratan. Te animo a escuchar a los que saben para entenderlo y ser una buena comunicadora, pero tu trato arrogante y altanero es lamentable. — Enfer112 (@enfer112) November 15, 2022

