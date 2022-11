'Hairstyle', el nuevo talent show de la productora de 'MasterChef' para poner en valor a la peluquería

Después de MasterChef y sus distintas versiones, Maestros de la costura y Maestros de la reforma, la productora Shine Iberia ha decidido embarcarse en un nuevo talent show con el objetivo de revalorizar otra profesión: la peluquería.

Se trata de Hairstyle, un talent show apadrinado por el estilista internacional Rossano Ferretti, quien ha trabajado con algunas de las más grandes estrellas mundiales como Kate Middleton, Salma Hayek, Jennifer Lawrence o Reese Whitespoon, y en el que se elegirá al mejor peluquero del país.

"Con este proyecto, estoy dando sentido a mi trabajo ya que tengo la posibilidad de hacer un talent para dar luz a la figura del peluquero. Hemos estado devaluados toda la vida, en la moda éramos el último del carro. Solo somos los que cortamos el pelo. Si entrevistas a 100 personas, nadie dice que quiere ser peluquero", ha dicho Ferretti en la presentación del proyecto en el hotel Four Seasons de Madrid.

"He trabajado con todos los grandes, pero el peluquero no tenía valor. Empecé a cobrar más y mis colegas me lo agradecieron y conseguimos levantar el precio de la peluquería. Antes de MasterChef, por ejemplo, el cocinero era el que cortaba cebollas, ahora la imagen es otra. ahora son superestrellas", añade.

"Mi trabajo ahora es utilizar mi reputación y éxito profesional para compartirlo y dar aspiración a los peluqueros de hoy y las nuevas generaciones. Queremos darles voz. Es un mensaje muy fuerte para ayudar al peluquero a ser un director artístico como sucede en otras profesiones", comenta.

Por su parte, la CEO de Shine Iberia, Macarena Rey, ha resaltado el valor de Ferretti, a quien ha definido como "un gran personaje". "Siempre buscamos grandes personajes y él es el mejor peluquero del mundo. Con él no se necesita crear nada".

"Nosotros tenemos la experiencia con el talent show y nos faltaba la peluquería. Aquí buscaremos diez peluqueros profesionales, los más creativos, los más talentosos, los más rápidos. Y los peluqueros son grandes personajes, algunos con mucho ego. Algo que nos gusta a la hora de trabajar. Solo ellos serán capaces de soportar la presión de Rossano", cuenta.

Un plató para cinco países

La directiva ha explicado que construirán un "súper plató" donde acudirán los equipos de los cinco países donde se producirá el talent (España, Italia, Brasil, México, Estados Unidos). "Nunca hemos hecho cinco programas a la vez para tantos países, pero tenemos a Rossano, que tiene hasta su corte registrado".

El programa, que contará con un copresentador que se anunciará más adelante, contará en sus seis programas de habilidad, técnica, creatividad. El premio será en metálico y productos para montar su propio salón de belleza, así como el asesoramiento de Rossano y la visibilidad que da un programa así.

