Antonio Banderas se sincera en 'El Hormiguero': "No he perdido la pasión sexual"

El Hormiguero recibía en la noche de este martes 15 de noviembre a uno de los actores más importantes de nuestro país, Antonio Banderas. El intérprete acudía al programa de Pablo Motos para promocionar el estreno en Madrid de Company, el musical que dirige, produce y protagoniza.

"Estoy muy contento pero muy cansado", confesaba entre risas. "Estoy en una ciudad donde viví 14 años y traigo un show muy especial. Tengo una mezcla de sentimientos, la responsabilidad sobre todo. Es como una boda", añadía.

El presentador ha querido preguntarle cómo ha sido volver al teatro como director y actor, algo que el invitado tiene claro: "Desde que tuve un problema importante de salud en 2017 quise centrarme en las cosas importantes, como mi hija. Luego decidí hacer lo que más me gustaba, que es el teatro musical".

"Entonces, ¿cuál es tu relación con el éxito y el fracaso?", le preguntaba Motos. "Hay fracasos que te enseñan mucho y éxitos que pueden meterte en un torbellino del que no sabes cómo salir", a lo que añadía que "el éxito te puede arrollar".

El protagonista de Company es un "gran egoísta" que no quiere comprometerse, "no quiere pareja", algo con lo que el actor no se siente inidentificado. "Yo he estado comprometido muchos años de mi vida. He estado casado dos veces".

Aprovechando este asunto, el comunicador le ha preguntado qué pide el malagueño a una pareja. "El tiempo en las relaciones cambia, y también la forma de amarse", comenzaba el actor. "La pasión primera desaparece, pero se convierte en algo más interesante. Lo que les pido es paciencia".

"Yo he tenido relaciones largas y si eres paciente te encuentras con cosas muy bellas en el camino, porque en los tiempos que corren, la gente solo busca la pasión", añadía. Además, el actor aseguraba que no ha perdido "la pasión sexual con mi pareja", a lo que Motos le respondía irónicamente: "Vamos a dejar de decir tonterías".

De la misma forma, el malagueño ha sido crítico con la forma de vivir actual, que "aunque ha traído cosas muy buenas", también "ha perjudicado" en otras. "Nos hemos inventado cerebros que sustituyen la masa gris del cerebro. Yo recuerdo cuando era más joven y quería encontrar algo en Málaga en los años 70, tenía que ir a una biblioteca".

Asimismo, el presentador le ha pedido a su invitado que le mande un mensaje a todas las personas que quieren dedicarse al mundo de la interpretación. "Tienes que hacerlo por las razones correctas. No seas actor por las vidas paralelas".

