Alaska confiesa su sorprendente ritual nocturno: "No quiero perturbar a los espíritus"

Alaska ha visitado el plató de El Hormiguero en la noche de este miércoles 16 de noviembre. La cantante acudía al plató de Pablo Motos para presentar lo nuevo de Fangoria, Ex Profeso, que se edita el próximo 18 de noviembre. Se trata del tercer trabajo de la trilogía que empezó con Existencialismo Pop y Edificaciones paganas.

"Ya hemos terminado la trilogía, que nos ha costado mucho", apuntaba la invitada que se encuentra muy ilusionada. Aprovechando la promoción de su nuevo trabajo, el presentador ha querido desvelar uno de los mayores secretos de Alaska.

"En la foto de la portada apareces con tu pelo natural, que es rizado", comenzaba Motos. Entre risas, la cantante confesaba que realmente su cabello es "rubio y rizado", algo que sorprendía a todos los asistentes en plató, ya que una de las características más visibles de Alaska siempre ha sido su largo y liso cabello negro. "Me tiño porque no me gusta mi color, tengo un color rubio ceniza que no va a ningún lado".

Asimismo, el presentador le ha querido preguntar sobre los supuestos rumores que, hace unos meses, aseguraban que sufría una crisis con su pareja, Mario Vaquerizo. "Lo desmentí en cuanto salió, pero luego estuvieron preguntándome durante meses por todos los titulares que salieron. Todo venía por un 'TikToker'", afirmaba la cantante. "El problema es nuestro, porque lo que se dice en las redes debería quedarse ahí, no debería ser una fuente para programas, diarios o informativos".

De la misma forma, el presentador ha continuado la entrevista buceando en el ámbito más personal de su invitada. Y no ha dejado pasar la oportunidad de desvelar el extraño comportamiento que tiene Alaska cuando cae la noche. "Te da miedo levantar la voz por la noche", contextualizaba Motos.

"Sí, por si perturbo algo, a los espíritus. Por la noche hacer ruidos en casa me da miedo, por eso hago todo con cuidado; cierro las puertas con suavidad, hablo bajo, no hago ruidos...", confesaba. "Yo de pequeña creía en los espíritus, y cuando escuchaba un ruido sabía que eran ellos. Ahora es peor, porque el catálogo de miedos es infinito, puede ir desde un ladrón a otra cosa". A lo que el conductor, entre risas, espetaba: "No veo yo a Mario siendo así".

