El complicado pasado sentimental del novio de Carolina Adriana Herrera

Cupido ha lanzado de nuevo sus flechas y hay una nueva pareja en el mundo del corazón que acaba de hacer pública su relación. Aunque el romance viene de meses atrás, ha sido hace unos días cuando se ha podido ver por primera vez a Carolina Adriana Herrera (53 años) con su nuevo novio en Madrid durante unas visitas a la feria ARCO.

Él es Pedro de Noronha, un atractivo hombre de negocios de nacionalidad portuguesa con quien la directora creativa de la parte dedicada a los perfumes de Carolina Herrera ha recuperado la ilusión un año después de romper con el empresario argentino Francisco Bosch. Aunque según informa la revista ¡HOLA! el romance habría empezado en 2022 no se había desvelado hasta ahora.

La pareja no se esconde y en sus primeras apariciones públicas (fueron dos días diferentes a la feria de arte) no faltaron los gestos cariñosos. Él, que es bastante alto, la cogía cariñosamente del hombro mientras ambos recorrían la exposición pictórica a la que asistieron. Vestía de manera informal, con vaqueros y un jersey de pico y zapatillas deportivas. Ella, con el mismo estilo, ambos muy coordinados.

[Carolina Herrera, exsuegra de Miguel Báez 'El Litri', viaja a España para arroparlo tras la muerte de sus padres]

La pareja no esconde su amor. Gtres

El nuevo novio de Carolina Adriana Herrera, además de ser muy atractivo, con algunas canas asomando ya en su pelo y su barba, tiene un bagaje personal y profesional interesante. Habla cinco idiomas, ha sido campeón de surf en Portugal y tiene una exitosa carrera empresarial a sus espaldas. Estudió Económicas en la Universidad Católica Portuguesa y en el año 2000 y comenzó su andadura en Londres (Inglaterra) como analista de la empresa Merrill Lynch. Está especializado en arbitraje de riesgos y situaciones especiales y con sólo 27 años ya ocupaba un puesto importante en el banco JP Morgan. Actualmente es socio gerente de Noster Capital LLP, según su puede ver en su perfil de Linkedin.

Sin embargo, a nivel sentimental Pedro de Noronha se ha visto envuelto en intensa polémica en los últimos años. Tiene tres hijos de dos relaciones diferentes y ha protagonizado una encendida guerra mediática en Turquía con la modelo turco-danesa Tülin Sahinl, madre de su hija pequeña, Siena Leyla.

Se separaron poco después de nacer la niña y aunque había comunicado que se habían casado en abril de 2019, luego resultó que la boda no era legal. En agosto de 2020, el empresario presentó una demanda en Turquía contra Tülin por no dejarle ver a la pequeña. Ella, como respuesta, habló para algunos medios de su país contando episodios muy negativos, con acusaciones bastante graves. La modelo asegura que hubo fuertes peleas durante su relación.

"Decidí romper con Pedro como resultado de la decepción que toda mujer puede experimentar, pero espera que no le pase a ella. Estar bajo la presión de las fuertes críticas emocionalmente dolorosas y perfeccionistas durante y después de mi embarazo me empujó a tomar esta decisión. Tanto las presiones que me puso para que volviera a mi físico anterior inmediatamente después de dar a luz, como las peleas violentas que comenzaron porque comí un helado cuando estaba embarazada fueron extremadamente agotadoras para mí", dijo. Él lo negó todo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tülin Şahin (@tulinsahinofficial)

Tülin Sahinl también acudió a los tribunales asegurando que Pedro no cumplía con la pensión alimenticia y que se había comportado de manera violenta con ella y con la pequeña, lo que llevó al juez a imponerle una sanción cautelar. Noronha recurrió asegurando que su expareja tenía problemas de salud mental y que los hechos referidos eran ficticios. Le dieron la razón.

La batalla judicial continuó con una nueva demanda del actual novio de Carolina Adriana contra su expareja en abril de 2022 y también hubo reproches en redes sociales. El periódico turco Sabah se hacía eco de unas publicaciones de Norohna en las que denunciaba públicamente que había viajado hasta Estambul para estar con su hija en su cumpleaños, pero no había conseguido verla.

"Querida Siena, ¡feliz cumpleaños, mi amor! Tu padre estuvo aquí para celebrar tu cumpleaños y pasar tiempo contigo. Desafortunadamente, tu madre una vez más decidió que, aunque los tribunales turcos dijeron que tenía derecho a verte hoy, ella estaba por encima del sistema judicial y era quien tomaba la decisión final". Y añadía: "Juez Tülin, ¿puede decirme cuándo podré ver a nuestra hija? Su padre ha vuelto a volar 5.000 km en todas direcciones y volverá a casa sin verla, mi querida Siena. Su padre la ama y siempre estará a su lado".

Parece que las cuestiones relativas al régimen de visitas y la custodia de la niña aún no se han solucionado. Mientras, Pedro Noronha disfruta de su relación con Carolina Adriana Herrera, que estará marcada por constantes viajes, ya que él reside en Londres. Como su pareja, ella también tiene tres hijos, ya adolescentes, nacidos de su matrimonio con 'El Litri' (54).

Sigue los temas que te interesan