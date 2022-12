Jesús Calleja, obligado a pasar de nuevo por quirófano días antes de que termine el año

A unas horas del comienzo del nuevo año, Jesús Calleja (57 años) ha tachado de su lista una de las tareas que le quedaban pendientes: volver a pasar por quirófano. A principios del mes de octubre, el aventurero leonés compartía que había sufrido una luxación en la clavícula por la que necesitaba ser intervenido.

Una operación sencilla, según desvelaba él mismo, que sin embargo ha necesitado una recuperación de casi tres meses para que todo esté perfecto. Superado este periodo de tiempo, ha vuelto a ponerse en las manos de su cirujano de confianza, el doctor Xavier Mir, para poner punto final a este episodio de salud.

"Hace dos meses y medio rompí todos los ligamentos de la clavícula, mi amigo el Dr. Xavier Mir, del Hospital Dexeus, me operó con su habitual maestría ¡con una recuperación récord! y hoy me opero de nuevo para quitarme la placa de titanio", ha escrito en sus redes sociales.

Aunque operarse no es trago de buen gusto para nadie, Calleja ha sabido ver el lado positivo del asunto y es que, tras unos días de reposo, podrá volver a su vida de siempre y sin limitaciones. "(El doctor y yo) siempre discutimos cariñosamente cuándo puedo volver a full. Para mí es '¡casi ya!'. ¡Al final pactamos el día 2 de enero!", ha desvelado este jueves 29 de diciembre a sus followers, que le han dado la enhorabuena por lo cercano de la fecha.

Él mejor que nadie conoce su cuerpo y cómo reacciona a este tipo de intervenciones, pues como afirmaba en octubre, ha pasado por la misma situación en otras cinco ocasiones. "Este hombre me coge los tendones, me los une y me deja nuevo. Es increíble lo que hace este hombre. Es el número uno del mundo", decía por aquel entonces en referencia a su médico.

Una vez más, el castellano ha recibido una gran oleada de apoyo tras compartir la noticia. Especialmente de sus seguidores, que se han volcado para transmitirle sus mejores deseos y una pronta recuperación.

El presentador de Planeta Calleja ya fue intervenido en 2019 tras sufrir un accidente mientras cubría una ruta en bicicleta en Somoza. Tal fue el golpe necesitó ser trasladado en un helicóptero medicalizado al estar en una zona de difícil acceso. Fiel a sus seguidores, no dudó en publicar un vídeo en el que mostraba tanto la aparatosa caída que sufrió como el rescate en sí por parte de los profesionales del 112.

