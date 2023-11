Pedro Piqueras volverá a ser 'profe' antes de su jubilación: los detalles y la experiencia que lo une a la reina Letizia

En las próximas semanas la rutina de Pedro Piqueras (68 años) cambiará para siempre. El veterano periodista ya no se pondrá al frente de los Informativos de Telecinco como lo ha venido haciendo cada día. Mediaset España ha hecho oficial su retirada de la televisión, anunciando que ha sido una "decisión propia" y "meditada". Según lo previsto, estará en la pequeña pantalla hasta finales de año, "tal y como él mismo acordó con la compañía hace meses".

Piqueras, como reseñaba un comunicado de la cadena, emitido el pasado 20 de noviembre, "pondrá fin a su brillante carrera profesional tras pasar los últimos 17 años en Mediaset España, donde deja una exitosa trayectoria al frente de su informativo, un recuerdo inolvidable y una huella indeleble".

La noticia se hacía oficial hace solo 10 días, pero lo referente a su futuro laboral era un secreto a voces. Aunque en su momento se desmintió la información sobre un posible despedido a uno de los presentadores insignia de la cadena, por edad, el camino a la jubilación del comunicador albaceteño estaba cercano.

Pedro Piqueras lleva más de cuatro décadas dedicado a la comunicación. Es un apasionado de la profesión e incluso se ha atrevido a explotarla en otros sectores. Además de informar sobre la actualidad, el periodista tiene el don de enseñar y cada vez que puede ejerce de 'profe'. Así lo volverá a hacer el próximo 13 de diciembre, según ha podido saber EL ESPAÑOL.

El presentador de Informativos Telecinco tiene prevista una clase de una hora de duración y titulada Comunicar con empatía. Piqueras compartirá todos sus conocimientos con los estudiantes del MBA en Industria Farmacéutica y Biotecnología, de la escuela líder en la industria farmacéutico-sanitaria Talento Ephos y con título propio de la Universidad Europea de Madrid.

Piqueras repetirá experiencia. No será la primera vez que ejerza de maestro en esta escuela. De hecho, según él mismo dejó constancia en sus redes sociales, el pasado febrero también ofreció una conferencia en la que se enseñó a los alumnos del MBA que "el entusiasmo y la actitud son claves para el crecimiento y para comunicar con empatía".

Esta vocación por enseñar, también ha llevado a Piqueras a compartir sus conocimientos en la escuela de comunicación Olga Marset. En marzo, el periodista se mostraba en plena tertulia con Sol Macaluso y Costanza Pérez, con quienes charlaba sobre "el terror de la guerra en Ucrania". Tres meses más tarde, el comunicador volvió al mismo espacio "con un asunto imprescindible: las fake news". En sus redes volvía a compartir detalles de su experiencia y recordaba una máxima del periodismo: "Hacer de la lucha contra la falsedad y la propaganda una tarea gratificante".

En su currículum como profesor también figura una anécdota con Letizia (51). En una especie de conferencia, como ha venido haciendo en los últimos tiempos, Pedro Piqueras se topó con la que en ese momento era una aspirante a periodista y hoy es la Reina de España.

"Le di clase una vez, un día. Era una gran estudiante y, sobre todo, una gran presentadora de informativos", reveló el presentador el pasado febrero ante los micrófonos de Europa Press, cuando acudía a la primera corrida de toros de la temporada en Valdemorillo. "Se veía que era una chica lista", añadió.

Pedro Piqueras ya se hacía eco de este momento previamente, en una entrevista en Buenismo Bien, un programa de la cadena SER. "Con Letizia Ortiz no me llevo porque no la veo. Cuando ella empezaba, yo le di clase una vez en un curso de periodismo. Recuerdo que era una chica que siempre estaba dispuesta a salir la primera para lo que fuera. Era muy dispuesta, muy guapa y muy inteligente. De Letizia, de aquel momento tengo la mejor impresión. Ahora no tengo, es Reina y procuro no hablar de ello", dijo entonces.

En aquella conversación también valoró el trabajo de la Reina frente a la pantalla. "Cuando estuvo en TVE la verdad es que era una gran profesional. Si ella hubiera seguido siendo periodista, era insustituible", aseguró.

Después de ser maestro de Letizia por un día, Pedro Piqueras volvió a coincidir con ella. Era periodista en CNN+. "La vi un día en un restaurante. Estaba sola, esperando a los amigos. Había llegado la primera, para que veáis cómo es, eh. No es la chica que llega la última, ella estaba ahí la primera. Me dio tiempo a decirle 'oye Letizia, qué bien lo estás haciendo'", contó el presentador, quien después de más de 20 años sigue ejerciendo la faceta de la docencia.

