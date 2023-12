Los Reyes despejan su agenda por Navidad: su último acto y el inicio de unas vacaciones herméticas y en familia

En Zarzuela es Navidad desde el pasado 12 de diciembre cuando Casa Real distribuyó el tradicional christmas para felicitar las Fiestas. Sin embargo, no será hasta este viernes, día 22, cuando Felipe VI (55 años) y Letizia (51) comenzarán sus días de descanso por las festividades correspondientes a la fecha. Para el Rey, especialmente, han sido unos días intensos, ya que esta misma semana viajó a Kuwait para presentar sus condolencias a la familia del Jeque Nawaf Al Ahmad Al Sabah.

El último acto que figura en la agenda de los Reyes es de carácter cultural y tiene lugar este jueves, 21 de diciembre. Felipe VI y Letizia presidirán en el Auditorio Nacional de Música un concierto con el que se clausurará la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, organizado por la Orquesta y Coro Nacionales de España y la Oficina de Coordinación para la PEUE.

El mismo día que inician sus vacaciones, también comienzan las de su hija Leonor (18), que esta última semana, junto a los cadetes de segundo curso de la Academia Militar de Zaragoza, ha disfrutado de una estancia de varios días en el Pirineo oscense. El periodo de descanso de la heredera se extenderá hasta el próximo 8 de enero.

El rey Felipe presentando sus condolencias por el fallecimiento del emir de Kuwait. Casa Real

La benjamina de los Borbón Ortiz, en cambio, disfruta de sus vacaciones de Navidad desde hace dos semanas. Fue el pasado 8 de diciembre cuando la infanta Sofía (16) abandonó el UWC Atlantic College para reunirse con su familia durante las Fiestas. No obstante, según lo previsto, se perderá el Día de Reyes en Madrid, una de las jornadas más especiales dentro de las fechas venideras, ya que tendrá que regresar a Gales el 3 de enero.

Es tradición que la tarde del 6 de enero los Reyes y sus hijas acudan a casa de Jesús Ortiz, padre de Letizia, para degustar el clásico roscón. No obstante, para contar con la presencia de la infanta Sofía, el plan podría cambiarse tal y como se hizo a comienzos de año. Este 2023 la cita se adelantó por el calendario escolar de la princesa Leonor, que entonces cursaba el segundo año de bachillerato internacional en el UWC Atlantic College.

En un primer momento se comentó que los Borbón Ortiz se habían saltado su tradicional merienda de Reyes junto a Jesús Ortiz, pero poco después la revista Semana desveló que la cita se había producido el día 3 de enero, publicando unas fotos de la Familia Real al completo en las inmediaciones de la casa del padre de Letizia.

Ahora que se da una situación similar, la merienda con el roscón de Reyes podría solventarse de la misma manera. No obstante, de momento no hay confirmación alguna. Lo que se refiere a la vida privada de los Reyes y sus hijas se mantiene en un discreto segundo plano. El departamento de comunicación de Casa Real no responde a ninguna cuestión relacionada con sus planes personales. Por esta misma razón, son pocos los detalles que trascienden sobre su celebración en Nochebuena y Nochevieja, así como de sus días de ocios.

El 'christmas' para felicitar las Fiestas. Casa Real

Lo que sí es seguro es que serán unas navidades familiares y muy especiales para los Reyes, quienes en los últimos meses, tras la marcha de Leonor a Zaragoza y la de Sofía a Gales, conviven solos en el pabellón del Príncipe. Al menos, la mayor parte del tiempo.

Cabe recordar que en todo este periodo el único que reparecerá públicamente es Felipe VI. Cada Nochebuena, el Rey ofrece un mensaje de Navidad que es televisado por los medios de comunicación a las 21:00 horas. Esa velada, según ha podido saber EL ESPAÑOL, Su Majestad estará cenando con su mujer, sus hijas y su suegra. Los planes de Nochevieja, según deslizaban a este periódico, están por cerrarse.

El regreso de Felipe VI a la agenda institucional está previsto para el próximo 6 de enero. Previo a la celebración del Día de Reyes, el monarca retoma sus compromisos oficiales con una cita marcada en rojo: la Pascua Militar. Como es habitual, estará acompañado de su mujer, la reina Letizia.

