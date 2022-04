Lluís Mengual, ganador de 'Maestros de la costura 5': "Igual he tenido roces porque yo no soy falso"

El maniquí de oro de la quinta temporada de Maestros de la Costura ya tiene dueño: el veterano Lluís Mengual. Finalmente, el exigente jurado del concurso se decantaba por la creación del barcelonés, después de vivir una noche cargada de nervios donde las emociones estuvieron a flor de piel.

Era la segunda vez que este joven de 27 años se enfrentaba a una final de este concurso, y es que el año pasado quedó en segunda posición, ganando el premio Ancor. Pero la perseverancia y el esfuerzo han dado sus frutos, y en esta quinta temporada Lluís ha podido cumplir su objetivo y superar con creces todas las pruebas y retos a los que se ha enfrentado.

Una temporada, la de Maestros de la Costura, que empezaba con duras críticas por la elección del casting. Veteranos de otras ediciones y recién llegados se mezclaban en el mismo concurso, algo que no gustó a algunos televidentes, afirmando que era una desventaja para los principiantes. El ganador conversa con BLUPER sobre su paso por el concurso y sus planes de futuro.

El diseño final de Lluís en el programa.

¿Cuáles son tus sensaciones después de convertirte en el vencedor de Maestros de la Costura 5?

Estoy muy contento, muy emocionado y estoy viviendo una experiencia fantástica. Es todo muy especial, y es algo mágico el haber ganado esta quinta edición de ‘Maestros de la Costura’.

Eras uno de los concursantes veteranos, el año pasado quedaste en segunda posición.

Sí, quedé segundo, que es un logro. Tuve mucho más de lo que tiene otra gente, participar en el concurso te da muchas cosas: convivir con otra gente, curso actualmente en Condé Nast College Spain... Me parece un buen premio.

Este año, la final ha sido muy dura con pruebas muy exigentes, ¿cómo la viviste?

De lo malo me olvido, me acuerdo solo de lo bueno. Hay de todo, pero la verdad que si me pongo a pensar, no hay nada de la final que me dejase ni agobiado ni cansado. Estuve muy nervioso, en novias se ve cómo me puse de nervioso yo solo. Toda la grabación estuve enfermísimo, llegué a casa y se me pasó todo. No esperaba llegar tan lejos y al ver que estaba a un paso de llegar a la final, estaba histérico. Emocionalmente no lo sé expresar, por eso me superó anímicamente.

Esta quinta edición era algo diferente, sobre todo por los concursantes, ya que había aprendices veteranos y otros principiantes. Algunas opiniones reflejaban la injusticia de este casting, ¿qué opinas acerca de esto?

No es el único programa que mezcla concursantes, en otros programas también lo hacen. En la isla y programas de otras cadenas van antiguos concursantes mezclados con nuevos concursantes. Me parece que la gente opina sin saber y sin pensar. Esto no es una universidad ni una escuela, aquí cogen a gente de la calle, gente con distintas edades y experiencias. Podía haber venido un nuevo con 15 años de experiencia en trajes de novia o alguien que cose trajes para festivales y nos tumba. Acompaña el factor suerte, tiempo y momento. Por salir antes en Maestros de la Costura no sabes más, simplemente has salido antes. A coser no se aprende en un año o tres meses, sino en mucho tiempo.

¿Cómo has vivido esta segunda experiencia en televisión?

Más cercana y familiar. De ir a un sitio donde no conoces a nadie, a conocer a todo el mundo, me sentí más acogido. Puedo decir que he disfrutado más esta vez.

La prueba de novias en la gala final.

Aunque es una de las temporadas con menos roces, sí se ha podido ver que has tenido momentos de tensión en algún programa.

A la gente le gusta mucho quedar bien. A mí si algo me molesta lo digo, si luego la gente no está de acuerdo y no permiten que les llame la atención, lo siento. La gente se queja, pero lo hace a escondidas y por detrás, yo lo digo directamente y sin reparo. Igual he tenido roces porque yo no soy falso. Me parece bien tenerlos, así te comunicas con la gente.

¿Con qué compañeros te gustaría mantener el contacto?

Mantengo contacto casi con todos. Hablo con Isabel, Eduardo, Judith, Caterina, Lili, Pablo, Borja, Laura, Jesús… Con todo el mundo.

La final se grabó el día en el que falleció Verónica Forqué, ¿os lo comunicaron?

No me enteré de nada, porque mientras estamos grabando no podemos tener teléfono y no nos informan de nada. Tenemos que estar centrados en el programa. Yo me enteré por la noche al llegar a casa, me supo muy mal porque era una mujer encantadora.

Ganar este programa te abre muchas puertas del mundo de la moda, ¿cómo encaras los próximos años?

Vistiendo a 'celebrities' y creando mucha clientela. También posicionar mi negocio físico donde poder tener mi atelier donde tener mi equipo y mis colecciones.

