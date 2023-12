Bertín Osborne saca los colores a Pablo Motos en 'El Hormiguero' con una foto de los dos juntos “hace 42 años”

El cantante y presentador Bertín Osborne regresó este miércoles a El Hormiguero. En esta ocasión, presentaba su nuevo disco, titulado Ranchero, una recopilación de rancheras clásicas firmadas por grandes figuras del género. Nada más verse con Pablo Motos, Bertín bromeó con la bebida de la taza, y preguntó si seguían poniendo agua. Al ver que, aparentemente, Pablo Motos tenía otra cosa, protestó.

Pablo Motos entonces introdujo que el invitado había encontrado una foto. “Tuya y mía de hace 42 años”, le aclaraba Osborne, y en ese momento se veía a los dos bastante jóvenes, aunque sin decir de verdad a qué momento pertenece. “Fue en la radio en Valencia. Ya eras más alto que yo”, bromeaba Pablo Motos. “Me dijiste: ya estoy a punto de dar el estirón”, bromeaba, sobre la altura de su compañero. “Sigo en ello”, le confirmaba Pablo Motos.

Aunque Bertin iba a promocionar su disco de rancheras, del primer proyecto musical del que habló fue un villancico que ha sacado, un tema nuevo, porque los cánticos navideños populares tienen “200 años”. Todo surgió un día que estaba con su amigo Martín Pareja Obregón, y sus hijas, Lola y Martita, preguntaron: “¿El niño Jesús nació en Triana?”, y así empezaron a tocarla. A continuación, Martín, y varios músicos, salieron al plató e interpretaron junto a Bertín Osborne este nuevo tema.

Volviendo a Ranchero, Bertín explicaba que lo había sacado en CD y vinilo, peero que todavía no lo había visto. Pablo Motos le sorprendió con la edición en LP, y el presentador se sorprendió porque fuese negro. “¿Los hay de colores?”, preguntó Bertín. “Los modernos lo ponen rojo, de colores”, le explicaba Motos. “¿Tú me ves moderno? No he sido moderno ni con 18 años”, bromeaba el invitado.

Sobre este nuevo álbum, el de Mi casa es la tuya contó que anteriormente había grabado rancheras, pero que las interpretaba a su manera. Pero, para este trabajo, “me he cogido a los cantantes de ranchera antiguos, como Jorge Negrete, y me he escuchado los giros mejicanos. Yo soy de Sony y en México me han dicho: suenas como un mejicano. Ahora los giros los tengo clavados”, relataba con orgullo.

Sobre su música, Pablo Motos le preguntó por cómo le “han robado una canción”, y en ese sentido, Osborne explicó que él en 1984 compuso y registró Necesito una amiga, y un artista de “Puerto Rico o de por ahí”, Johnny Rivera, la registró en 1991 en la sociedad de autores de América, y tenía pensado demandarle.

